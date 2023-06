David Le Bars (SCPN Police) sur l'agression de Kenzo : «on ne peut plus imaginer venir au foot et avoir peur pour sa sécurité»

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi 5 juin, David Le Bars, secrétaire général SCPN Police, est revenu sur l’agression de Kenzo, jeune fan de l’OM de 8 ans atteint d’un cancer au cerveau, par des supporters de l’AC Ajaccio.

Après l’«acte inqualifiable» qui a visé le petit Kenzo, 8 ans, lors de la rencontre AC Ajaccio-OM, samedi 3 juin, le secrétaire général SCPN Police, David Le Bars, a condamné, dans la Matinale de CNEWS de ce lundi 5 juin, les violences dont a été victime le garçonnet.

«C’est une émanation d’une forme de hooliganisme que l’on peut voir, parfois, ressurgir, c’est-à-dire des conflits de supporters qui sont parfois affligeant, d’autant plus que j’ai écouté ce petit garçon avec son père. Ils ont pris soin de ne pas provoquer», a-t-il dit.

«Ils viennent voir un match de foot, ils font attention. Ils disent qu’ils ont mis leur maillot au moment où ils étaient en tribune qui est censée être sécurisée. Et des voyous ont escaladé et sont allés les agresser», a-t-il ajouté.

Pour le secrétaire général SCPN Police, «cette histoire est lamentable. Elle met la honte à l’ensemble des supporters qui se comportent comme cela. (…) On ne peut plus imaginer venir au foot et avoir peur pour sa sécurité. Cela en dit long sur une forme de violence qui se répand et le foot n’est pas épargné, c’est une logique malheureuse de cette violence décomplexée dans la société française».

Des «agissements honteux»

Pour rappel, le petit Kenzo, atteint d’un cancer du cerveau et supporter de l’Olympique de Marseille, était invité avec ses parents par l’AC Ajaccio lors de la dernière journée de ligue 1. Il a été violenté par des individus qui se sont introduits dans leur loge avant le début du match.

COMMUNIQUÉ DU CLUB





Suite à l'incident déplorable qui s'est déroulé au stade François-Coty lors du match ACA-OM.#ACAOM #ACAjaccio — AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 3, 2023

«Le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l'Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Alertée, la sécurité s'est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l'enfant puisse réaliser son rêve», avait écrit l'ACA dans un communiqué de presse condamnant ces «agissements honteux» et précisant que «ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île».