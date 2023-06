Grève du 6 juin : quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

La 14e journée de manifestation contre la réforme des retraites et organisée ce mardi 6 juin. A Paris, ou 40.000 à 70.000 manifestants sont attendus, le cortège s'élancera à 14h depuis les Invalides.

A l’appel de l’intersyndicale, une 14e journée de mobilisation interprofessionnelle se tient ce mardi à travers le pays, pour manifester contre la réforme des retraites. A Paris, la mobilisation débutera à 14h aux Invalides.

Jusqu’à 1.000 personnes à «risque» présentes

Pour cette nouvelle journée de mobilisation, le cortège parisien marchera en direction de la Place d’Italie (13e), en passant par le boulevard du Montparnasse et l’avenue des Gobelins.

Si le renseignement territorial a prévu entre 40.000 et 70.000 contestataires dans la capitale, parmi eux, il y aurait également entre 200 et 400 gilets jaunes et environ 1.000 personnes considérées comme «à risque» de commettre des violences et des débordements.

A noter qu’un arrêté a été signé ce week-end par le préfet de police de Paris Laurent Nuñez, autorisant l’usage de drones par les forces de l’ordre dans le but de sécuriser le cortège Parisien. De plus, 4.000 gendarmes et policiers seront sur place, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Pour rappel, cette manifestation intervient deux jours seulement avant l’examen au Parlement d’une proposition de loi du groupe Liot, qui vise à annuler le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.