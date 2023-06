Météo : jusqu'à quand le beau temps va-t-il durer ?

Alors que le soleil est présent sur quasiment tout le territoire, avec des températures particulièrement chaudes notamment au nord du pays, le beau temps devrait se poursuivre dans les prochains jours, malgré des dégradations orageuses dans le sud du pays.

Un temps estival. Alors que la France connaît depuis quelques jours des températures particulièrement douces et un temps ensoleillé au nord du pays, le soleil sera encore présent tout au long de la semaine dans la moitié nord tandis que les dégradations orageuses devraient se poursuivre dans le sud, d'après Météo-France.

En parallèle, les températures devraient rester douces ce lundi 5 juin avec notamment 23 °C à Brest, 24 °C à Rouen, Amiens et Lille et jusqu’à 27 °C à Paris, Rennes et Nantes. Quelques nuages devraient également faire leur apparition sur le côté nord-est mais le soleil continuera de rayonner.

Sur la moitié sud, les nuages devraient se faire de plus en plus menaçants en fin de matinée déclenchant d’abord des averses orageuses sur les différents massifs. «Les orages les plus intenses devraient éclater en Corse, sur les Alpes du Sud et les Pyrénées. Les plages du pourtour méditerranéen malgré des débordements nuageux devraient le plus souvent passer à travers les gouttes», a fait savoir Météo-France.

Du côté des températures, ces dernières sont comprises entre 22 °C (Aurillac) et 27 °C (Bordeaux).

Un vendredi orageux partout sur le territoire ?

La situation météorologique ne devrait pas connaître de changement jusqu'à la fin de la semaine hormis une accentuation de la chaleur. À titre d'exemple, vendredi 9 juin prochain, on devrait enregistrer 27 °C à Amiens, Rouen et Toulouse, 28 °C à Reims, Strasbourg et Montélimar et jusqu'à 29 °C à Paris, Rennes et Metz.

En fin de soirée vendredi, des averses orageuses sont attendues dans plusieurs villes, y compris au nord du pays, à l'instar de Tours, Rennes, Nantes et Brest. En effet, cette dégradation est due à une dépression venue d'Espagne et qui repousse les hautes pressions vers le nord.

D'après les prévisions de Météo-France, ces dégradations orageuses devraient concerner les deux tiers du pays samedi 10 juin prochain.