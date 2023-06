Mort de Shaïna : «J'ai l'ultime conviction que c'est bien lui qui a assassiné ma soeur», clame le frère de la victime, avant le début du procès

Le frère de Shaïna, retrouvée morte à Creil en 2019, s'est confié sur CNEWS alors que le procès du jeune homme accusé d'être à l'origine des faits s'ouvre ce lundi 5 juin. Il regrette le comportement du présumé assassin qui selon lui, «estime n'avoir rien fait de mal».

Une famille dans l'attente de réponses. Le procès de l'ex-petit ami de Shaïna, accusé d'avoir tué et brûlé vive en 2019 l'adolescente, probablement enceinte de lui et victime deux ans plus tôt à Creil d'agressions sexuelles, s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise.

Avant le début des plaidoiries, son frère, Yasin Hansye, a témoigné sur CNEWS. «J'ai l'ultime conviction que c'est bien lui qui a assassiné ma soeur», a-t-il confié et a affirmé avoir pleinement confiance en la justice : «il a y assez d'éléments concordants contre lui».

Le frère de la victime a par ailleurs regretté le comportement de l'accusé qui, depuis son interpellation, a toujours nié les faits. «Il a tué une petite fille mais lui estime qu'il n'a rien fait de mal», a-t-il déploré.

Soupçonné d'avoir attiré Shaïna, 15 ans, dans le cabanon d'un jardin ouvrier pour la tuer et brûler son corps, l'accusé, 17 ans à l'époque, comparaît jusqu'à vendredi. Il a jusque là toujours contesté son implication et son avocat n'a pas souhaité s'exprimer avant l'audience.