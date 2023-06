Suicide de Lucas : «Je vais me battre jusqu’au bout pour que le harcèlement s’arrête», témoigne la mère de l’adolescent

Le tribunal pour enfant d’Epinal s’est prononcé ce lundi 5 juin dans le cadre de l’affaire du suicide de Lucas, victime de harcèlement. Sa mère a réagi.

L’émotion est toujours vive. La mère de Lucas, un adolescent qui s’est suicidé en janvier, s’est exprimée après la décision du tribunal pour enfant d’Epinal concernant le harcèlement scolaire qu’il subissait.

Si le harcèlement dont était victime Lucas, 13 ans, a été reconnu, le tribunal a estimé qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le harcèlement scolaire orchestré par les quatre collégiens de Golbey (Vosges) qui étaient jugés ce lundi et le suicide du jeune garçon.

Face à cette décision, Séverine, la mère de Lucas, s’est exprimée : «C’est ce que j’attendais, que mon fils soit reconnu comme victime de harcèlement».

«Je vais me battre jusqu’au bout pour que le harcèlement s’arrête, pour que les harceleurs se remettent en question, que les victimes se disent qu’elles n’ont pas à subir ce qu’elles subissent et on y arrivera», a-t-elle ajoutée, émue.

En attendant la prochaine audience qui décidera des sanctions à l’encontre des quatre adolescents et qui est fixée au 22 janvier 2024, des mesures éducatives provisoires ont été prononcées.

Les quatre élèves, deux garçons et deux filles, encourent jusqu’à 18 mois de prison.

De son côté, la mère du jeune Lucas va continuer de se battre pour son fils : «C’est mon combat, son combat, il vivra comme ça».