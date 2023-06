Jumeaux de 3 mois opérés en urgence pour soigner une trentaine de fractures : ce que l'on sait de l'information judiciaire ouverte

A Muret, près de Toulouse (Haute-Garonne), deux nourrissons ont été admis au service d’urgence avec une quinzaine de fractures osseuses sur le corps. Une enquête est ouverte depuis le 26 mai et confiée aux gendarmes.

Comment expliquer ce qui leur arrive ? A Muret, en Haute-Garonne, deux jumeaux de 3 mois ont été admis aux urgences pour une quinzaine de fractures osseuses. Tout a commencé le 26 mai dernier, quand la mère a constaté que son bébé âgé avait des douleurs au bras. Elle a alors décidé de l’emmener lui et son frère à l’hôpital. Après les examens, les médecins ont constaté une quinzaine de fractures sur le premier nourrisson. Le second a également examiné et lui aussi présentait une dizaine fractures. Comme le veut la procédure, un signalement a été envoyé par la suite au procureur de la République.

Aucune pathologie pour les enfants

Dans le cadre de l’enquête, les parents ont été placés en garde à vue pendant 24 heures du 27 au 28 mai. Après avoir nié en bloc être responsables des blessures, le père et la mère ont incité les gendarmes à poursuivre les investigations pour déterminer les causes de ces blessures.

Hormis les parents, seuls des ostéopathes auraient eu la garde des jumeaux, d’après les informations de La Dépêche du Midi. En attendant, les deux enfants ont été opérés et placés en famille d’accueil. Néanmoins, les parents devraient faire appel de la décision pour tenter de récupérer la garde de leurs enfants.