«Les Déguns» : l’acteur Karim Jebli victime d'une tentative de meurtre à Marseille

Karim Jebli a été la cible d’une tentative de meurtre samedi 3 juin dernier à Marseille. L’acteur de la série «Les Déguns» a été passé à tabac, avant de subir un tir d’arme à feu à la hanche.

C’est un nouveau drame qui s’est déroulé à Marseille, dans la cité de la Sauvagère. L’acteur de la web série à succès «Les Déguns», Karim Jebli, s’est retrouvé dans une sombre histoire. Selon les informations du JDD, il a d’abord été passé à tabac avant de recevoir un tir d’arme à feu à la hanche. C’est une voisine qui a appelé la police après avoir entendu trois coups de feu. Cependant, en arrivant sur place, les membres des forces de l’ordre n’ont ni trouvé l’acteur ni aucune preuve d’un conflit.

Quatre personnes interpellées

L’homme, âgé de 28 ans, a été conduit par un ami à l’hôpital de la Timone. Blessé par balle au bassin et avec une fracture au crâne, son pronostic vital a été engagé, mais il est désormais hors de danger et dans un état stable.

Karim Jebli a été pris pour cible par cinq ou six individus encagoulés, munis d’une barre de fer et d'une arme de calibre 45, selon le témoignage du proche de la victime. Quatre personnes ont été interpellées près d'un local technique. Une barre de fer, un pull taché de sang, une massette, une cagoule et une somme d’argent liquide ont été retrouvés.

Toutefois, selon une source proche du dossier, ces éléments seraient plutôt liés au trafic de drogue qu’à l’agression. Les raisons et les circonstances de de cette dernière restent jusqu’à présent un mystère. L’enquête a été confiée à la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône.