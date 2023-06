Météo : une trentaine de départements du sud placés en vigilance jaune aux orages

Météo-France a placé ce mardi 6 juin une trentaine de départements du pays, principalement situés dans le sud, en vigilance jaune aux orages.

Trente-cinq départements du sud de la France ont été placés en vigilance jaune aux orages par Météo-France pour la journée du mardi 6 juin. Cette alerte concerne notamment les départements des Pyrénées-Orientales, des Landes, de la Gironde, de la Charente-Maritime, de la Charente, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne.

À cette liste s’ajoutent également le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l’Aveyron, le Tarn, l’Aude, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, la Lozère, la Haute-Loire, le Gard, l’Ardèche, l’Isère, le Drôme, le Vaucluse, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse.

Source : Météo-France

Pour cet après-midi, les températures sont comprises entre 23 °C et 28 °C dans le sud-est et entre 24 °C et 29 °C dans sud-ouest. Les dégradations orageuses devraient toucher principalement Gap (24 °C), Tarbes (24 °C) et Limoges (27 °C) tandis qu'un grand risque d’orages de grêle et foudre est à craindre à Bordeaux (27 °C). Dans le même temps, des averses orageuses sont également attendues à Aurillac (23 °C).

Dans la soirée, les dégradations orageuses devraient se déplacer davantage vers le sud-ouest pour toucher Toulouse (24 °C) et Limoges (23 °C). Quelques averses devraient également tomber à Biarritz (25 °C).

La journée de mercredi devrait, quant à elle, être marquée par une accalmie. Pour l’heure, seulement quatre départements du sud-est ont été placés en vigilance jaune pour orages, à savoir les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et les Hautes-Alpes.