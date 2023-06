Voici les 4 plus beaux châteaux de France, selon un site de voyage en ligne

La France compte environ 11.000 monuments classés et 45.000 châteaux. Mais certains sont plus marquants que d’autres, de par leur histoire ou encore leur architecture, à l’instar du château de Chambord ou encore celui d’Angers. Le site d'organisation de voyage en ligne Civitatis a réalisé son classement, livrant les quatre premiers d'entre eux.

Petit indice, le château de Versailles ne fait pas partie du top 4. De François 1er à François II de Bretagne, en passant par la famille Bourbon ou encore les comtes d’Anjou, la France a été marquée, depuis plusieurs siècles, par le passage de plusieurs dynasties, faisant d’elle une terre d’Histoire. Et dès l’antiquité, chacune de ces lignées a laissé une trace architecturale bien marquée sur le territoire, notamment à travers des forteresses, désormais ouvertes au public.

Aujourd’hui, le long de sa superficie de plus de 643.000 km2, la France compte environ 11.000 monuments et 45.000 châteaux. Civitatis, un site en ligne de voyages organisés, a classé ces derniers par ordre de beauté pour l’année 2022.

Le château de Chambord (Loir-et-Cher)

C’est en effet l’un des plus beaux, l’un des plus grands et l’un des plus fascinants châteaux français. Située à 17 km de Blois, cette immense bâtisse de la Loire date de 1519, sous le règne de François Ier (1515 – 1547). À l’époque, le château contenait 440 pièces, 365 cheminées et plus de 80 escaliers. Toutefois, le roi n’y résida que 72 jours.

Pour l’anecdote, cette forteresse n’a été édifiée par François Ier que pour chasser.

© Ludovic Marin / AFP

Construit en tuffeau, le château de Chambord a été dessiné par un architecte italien, à partir d’un projet de Léonard de Vinci. C’est d’ailleurs ce dernier qui a proposé le premier plan de cet édifice de forme rectangulaire.

L’édifice bénéficie d’un jardin d’agrément et d’un parc de chasse, tous deux classés monuments historiques.

Si la construction du château ne fut réellement terminée qu’en 1685, sous le règne de Louis XIV, Chambord reste aujourd’hui la seule demeure royale encore intacte depuis sa création.

Le château de Chenonceau (Indre-et-Loire)

Le château des Dames. Toujours en région Centre-Val de Loire, Chenonceau a été désigné deuxième plus beau château en 2022. Édifié en 1513 selon les volontés de Katherine Briçonnet, membre de la Noblesse, le château de Chenonceau a été intégré au Domaine Royal par le roi François Ier lui-même en 1535. Quelques années plus tard, il a été offert par le Roi Henri II à sa favorite Diane de Poitiers. Une sortie du Domaine Royal qui permet à la forteresse d’être sauvée, deux siècles plus tard, à la Révolution.

Depuis sa construction, le château a accueilli Catherine de Médicis, Louise de Lorraine (épouse du Roi Henri III) et l'intellectuelle du courant des Lumières, Louise Dupin, au VXIIIe siècle.

©GUILLAUME SOUVANT / AFP

Toutefois, en 1864, le château a été racheté par Marguerite Wilson, connue sous le nom de Madame Pelouze. Cette dernière a alors transformé le domaine en Académie des arts et des lettres accueillant des écrivains, historiens, musiciens, peintres et sculpteurs.

En 1888, Madame Pelouze, après avoir fait faillite, a du vendre la forteresse. Cette dernière fut alors rachetée par l’industriel Henri Menier en 1913. Depuis, l’édifice est ouvert à la visite.

Le château d’Angers (Maine-et-Loire)

Encore un triomphe pour la Loire. Comme son nom l’indique, ce château est situé dans la ville d’Angers. Construite à partir de 1230 par la régente Blanche de Castille et son fils Louis, la fortesse est caractérisée par ses 17 tours de schiste et de calcaire. Il fut la demeure des ducs d’Anjou, par intermittence, entre le XIVe et le XVe siècle.

©JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

En 1375, le duc Louis Ier d’Anjou inaugure la tenture de l’Apocalypse, une tapisserie de près de 140 mètres qui illustre le texte de saint Jean, dernier livre de la Bible. Depuis sa construction, le château a été modernisé à plusieurs reprises. D’abord avec Louis Ier d’Anjou, puis, Louis II, avec la construction de la chapelle. Entre 1435 et 1440, c’est sous le règne du roi René qu'est édifié le premier logis royal, ainsi que l'ajout du châtelet, en 1450.

Parmi les caractéristiques de ce château, on cite la diversification de ses jardins. On y retrouve ainsi le jardin régulier planté de buis et d’ifs, la vigne, le potager, la roseraie et le jardin suspendu.

Le château des ducs de Bretagne (Loir-Atlantique)

Une longue histoire. Un premier château a été construit sur la muraille gallo-romaine de la cité Namnètes (ce qui donnera par la suite Nantes) au cours du XIIIe siècle, avant de disparaître et laisser place à l’actuelle forteresse, fondée à la fin du XVe siècle, par le dernier duc de Bretagne François II, et classée monument historique en 1862. Ce dernier voulait faire du Château une place forte défensive face au pouvoir royal, ainsi que le lieu de résidence principale de la cour ducale.

Les travaux ont ensuite été poursuivis par Anne de Bretagne, deux fois Reine de France après ses mariages successifs avec Charles VIII et Louis XII. Mais après le rattachement de la Bretagne à la France en 1532, le Château est devenu le logis breton des rois de France, avant de se transformer en caserne, arsenal militaire puis prison dans les années suivantes.

©FRANK PERRY / AFP

En 1915, la forteresse a été vendue par l’État à la Ville de Nantes. C'est en 1924 qu'elle est devenue un musée municipal pouvant accueillir le public.