Château de Versailles : la saison des «grandes eaux nocturnes» est lancée

Le coup d’envoi de la très attendue saison des «Grandes Eaux Nocturnes» est donné ce samedi 10 juin au Château de Versailles (Yvelines).

Des soirées magiques pour toute la famille. Tout au long de l’année, le Château de Versailles, qui fête son 400e anniversaire, propose une pluralité de spectacles vivants et d'événements d'exception. Mais s’il y en a bien un à ne manquer sous aucun prétexte, c’est celui des «Grandes Eaux Nocturnes».

A cette occasion, chaque samedi, et jusqu’au 23 septembre, les bassins, statues, et jardins royaux du château sont mis en eau et en couleurs à la tombée de la nuit. Les visiteurs pourront profiter d’une promenade féérique de 2h30, jalonnée de surprenantes installations et de sublimes compositions de jets d’eau dans les allées et bosquets, habituellement fermés au public.

Un feu D'ARTIFICE éblouissant

Sous un ciel étoilé, vous pourrez flâner près du bassin du Miroir, à la Colonnade, autour du bosquet de l'Encelade, du Théâtre d'eau, ou encore devant les cascades de lumières au bassin de Neptune, le plus grand bassin des jardins du Château de Versailles. Le tout, au rythme de la musique du Roi Soleil. Au programme : des airs signés Lully, Haendel, Gluck, et Charpentier.

Et la soirée sera couronnée par un grand feu d’artifice orchestré par le groupe F. Le rendez-vous est donné sur la Grande Perspective, de 22h50 à 23h05. A noter que vous pouvez également coupler votre visite des «Grandes Eaux Nocturnes» à «La Sérénade Royale». Ce billet vous donne accès aux Grands Appartements du Château de Versailles, de la Chapelle Royale jusqu’à la Galerie des Glaces, où vous croiserez des musiciens et des danseurs baroques.

«Grandes Eaux Nocturnes», tous les samedis du 10 juin au 23 septembre, de 20h30 à 23h05. A partir de 27 euros le billet, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.