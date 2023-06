Loïk le Floch-Prigent : «J'ai un coût d'électricité le plus faible d'Europe en France et j'ai le prix le plus cher»

Par CNEWS -

Invité de la Matinale de CNEWS, ce mercredi 7 juin, Loïk le Floch-Prigent, ancien président de GDF, est revenu sur l'augmentation du prix de l'électricité en France. Une parole d'expert. Invité de la matinale de CNEWS, ce mercredi 7 juin, l'ancien président de GDF Loïk le Floch-Prigent est revenu sur l'augmentation du prix de l'électricité en France. Selon lui le prix se situe autour de 60 euros le mégawatt/heure. Pour autant le «coût de l'électricité ne correspond pas au prix», et cela pose un problème. «J'ai un coût d'électricité le plus faible d'Europe en France et j'ai le prix le plus cher», a-t-il déploré.