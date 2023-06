Nord : une fillette de 8 ans portée disparue, une alerte enlèvement déclenchée

Une alerte enlèvement a été déclenchée ce mercredi 7 juin après la disparition de Malek Younes, une petite fille âgée de 8 ans enlevée par son père Jamel Younes.

Le plan alerte-enlèvement a été déclenché mercredi soir après la disparition dans la nuit de mardi à mercredi d'une fillette de 8 ans à Dunkerque (Nord), a annoncé la police judiciaire.

La petite Malek est susceptible de se trouver en présence de son père Jamel, 40 ans, selon le texte diffusé par la police. La petite fille a les «cheveux longs, noirs, bouclés» et les «yeux noirs». Son père mesure «1m84», a les «cheveux noirs», une «corpulence normale», porte des «tatouages sur la nuque et le poignet» et peut se trouver au volant d'une Renault Twingo verte immatriculée DM 485 GJ.

«Si vous localisez l’enfant ou le suspect, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à [email protected]», indique la police.

L'alerte enlèvement a été créée en France en 2006 par le gouvernement de Dominique de Villepin, sur une idée de Pierre Bellanger, alors dirigeant de la radio Skyrock.

Le plan n'est activé que si plusieurs critères sont réunis : il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.

Sa précédente activation remonte au 25 mai pour l'enlèvement de la petite Eya, 10 ans, par son père en Isère. La procédure avait été levée avant que la fillette ne soit finalement retrouvée saine et sauve avec son père le lendemain au Danemark.