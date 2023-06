Tarn : des médecins retraités ouvrent un centre médical unique en son genre

Pour faire face au manque de médecins traitants, un centre de santé tenu exclusivement par des retraités vient d'ouvrir à Albi (Tarn).

Une structure unique en France vient d'ouvrir ses portes à Albi, dans le Tarn, ce lundi 5 juin. Il s'agit d'un centre de santé destiné aux patients qui peinent à trouver un praticien. Sa particularité ? Il est tenu par huit médecins albigeois, tous retraités.

D'après les informations de France Bleu, ce projet a été imaginé par plusieurs professionnels de santé locaux qui ont créé l'Association des médecins retraités albigeois (AMRA) après n'avoir trouvé personne pour reprendre leurs cabinets et patientèles.

La volonté de «rendre service»

Leur initiative, autorisée par l'Agence régionale de santé et le ministère, a aussi reçu l'appui de l'hôpital d'Albi, qui a fourni trois secrétaires médicales à la structure. La Ville a également fait sa part en mettant un local à disposition, puis le Conseil de l'ordre des médecins a contacté plusieurs médecins retraités pour leur proposer de faire partie de l'aventure, à raison d'une demi-journée ou une journée par semaine.

Pour l'heure, l'équipe est composée de huit médecins mais ils devraient être 13 à la fin de l'été. D'après Jean-Marie Franques, l'un des praticiens retraités porteurs du projet, l'objectif est «de rendre service et non pas de faire de l'argent». Il précise que le centre a accueilli dix patients dès son premier jour d'ouverture, et 15 le lendemain.

Le signe, selon Yves Carcailler, président de l'AMRA, que la structure répond à un besoin. «On se rend compte qu'il y a un problème majeur et qu'il faut répondre à ce problème-là, développe-t-il. On ne peut pas partir du jour au lendemain et laisser nos patients qu'on a suivis pendant trente ans ou quarante ans du jour au lendemain, sans médecin traitant.»