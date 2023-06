Var : une alerte rouge au tsunami déclenchée par erreur par la préfecture

Une alerte tsunami a été publiée, ce mardi 6 juin en début d’après-midi, par erreur sur les réseaux sociaux de la préfecture du Var.

Voilà qui a dû provoquer une belle frayeur aux habitants du Var. Une alerte rouge tsunami a été dévoilée sur les comptes Facebook et Twitter de la préfecture du Var ce mardi. Le message, qui indiquait d’évacuer les rivages et de rejoindre un point haut, a fait l’effet d’une traînée de poudre sur la toile. Cependant, il s’agissait bel et bien d’une erreur.

Alerte ROUGE #TSUNAMI | Mardi 6 juin à 14h30 sur le #Var



Évacuez les rivages à + de 200 m de la côte



Rejoignez immédiatement à pied un point haut ou montez à l'étage de votre maison à + de 3m de haut et restez-y



Attendez les consignes des autorités, écoutez la radio pic.twitter.com/DONCE7XeTB — BEDINI Sébastien (@BEDINISebastien) June 6, 2023

La publication corrigée

Dix minutes après son message, la préfecture du département a rectifié la publication et a reconnu son erreur.

#EXERCICE | La préfecture du #Var participe en interne à un exercice tsunami. Voici le type de message qui serait envoyé en cas d'alerte #tsunami à la population.



Il n'y a aucune alerte tsunami ce mardi 6 juin sur le #Var. pic.twitter.com/IWFH9tasKP — Préfet du Var (@Prefet83) June 6, 2023

En effet, il s’agissait en réalité d’un exercice. En justification, la préfecture a indiqué qu’elle entraîne régulièrement ses agents à publier des messages d’alerte pour prévenir la population en cas de danger. Un manqué qui fait office de piqûre de rappel. En cas de véritable alerte tsunami, les Varois sauront comment réagir pour s'en prémunir.