Alerte enlèvement à Dunkerque : la compagne du père de Malek retrouvée morte

Alors qu'une alerte enlèvement a été déclenchée mercredi soir après la disparition d'une fillette de 8 ans, Malek, à Dunkerque, on a appris que la compagne du père de l'enfant a par ailleurs été retrouvée morte à son domicile.

Une fillette portée disparue, une mère de famille retrouvée morte. Le plan alerte-enlèvement a été activé mercredi soir pour retrouver la jeune Malek, 8 ans. Son père, soupçonné de l'enlèvement, est également suspecté d'avoir tué sa compagne, retrouvée morte à son domicile.

Cette dernière, âgée de 29 ans a été découverte par sa mère. Ses trois enfants de 7 mois, 2 ans et 7 ans, également présents, étaient sains et saufs mais Malek, la fillette de son compagnon qu'elle gardait, «était en revanche manquante».

Selon une source proche de l'enquête citée par l'AFP, la victime portait des traces de strangulation ainsi que des hématomes. «Le couple a déjà connu des différends. Le conjoint est forcément dans la liste des suspects, d'abord de l'enlèvement, ensuite potentiellement du décès de son épouse», a ajouté cette même source.

Alerte enlèvement en cours

L'alerte enlèvement pour la disparition de la jeune Malek a été déclenchée mercredi soir. La petite fille est susceptible de se trouver en présence de son père Jamel, 40 ans, selon le texte diffusé par la police. Malek a les «cheveux longs, noirs, bouclés» et les «yeux noirs». Son père mesure «1m84», a les «cheveux noirs», une «corpulence normale», porte des «tatouages sur la nuque et le poignet» et peut se trouver au volant d'une Renault Twingo verte immatriculée DM 485 GJ.

«Si vous localisez l’enfant ou le suspect, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à [email protected]», indique la police.