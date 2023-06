Enlèvement de Malek : la compagne du père de Malek retrouvée morte, une enquête pour homicide ouverte

Une enquête a été ouverte ce jeudi 8 juin, pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement de mineur de moins de 15 ans après la disparition de la petite Malek, 8 ans, et la découverte du corps de la compagne de son père à Dunkerque (Nord).

Homicide volontaire par conjoint et enlèvement de mineur de moins de 15 ans. Pour ces motifs, une enquête a été ouverte ce jeudi à l'encontre du père de la petite Malek, 8 ans, qu'il aurait enlevé, et qui serait susceptible d'avoir tué sa compagne à Dunkerque dans le Nord, la veille.

«Les premiers éléments de l'enquête convergent vers Monsieur Jamel Y.», le père de la fillette et compagnon de la femme décédée, a indiqué le procureur Sébastien Piève dans un communiqué.

Trois autres enfants retrouvés vivants

Et pour cause, la compagne du suspect âgée de 29 ans, a été découverte par sa propre mère mercredi aux alentours de 14h. Ses trois enfants de 7 mois, 2 ans et 7 ans, également présents, étaient sains et saufs mais Malek, la fillette de son compagnon qu'elle gardait, «était en revanche manquante».

A noter que selon une source proche de l'enquête, la victime portait des traces de strangulation ainsi que des hématomes. «Le couple a déjà connu des différends. Le conjoint est forcément dans la liste des suspects, d'abord de l'enlèvement, ensuite potentiellement du décès de son épouse», a ajouté cette même source.

La procédure alerte-enlèvement déclenchée mercredi soir a été levée mais l'enfant est toujours recherchée. L'enquête se poursuit.