Simulation d’un crash d’avion dans le Nord : ce que l’on sait de l’opération

Un exercice de sauvetage d'un accident d’avion a lieu ce jeudi 8 juin dans le Nord. De nombreux moyens ont été mis en place pour cette simulation d'après la Préfecture.

Un exercice rare dans la région. «Ce 08 juin, de 8h à 18h, un exercice de recherche & sauvetage d’un aéronef en détresse aura lieu dans le Nord», avait annoncé la Préfecture de police du Nord trois jours auparavant sur Twitter. «L’exercice permet de simuler un accident d'aéronef et de tester l’ensemble des moyens aériens et terrestres», a-t-elle précisé.

Le déroulé est simple : une maquette d’avion sera cachée avec une balise dans le département. Les secours seront alors chargés de retrouver le signal en le localisant, et d’intervenir pour une prise en charge des potentielles victimes.

«Un certain nombre d’hélicoptères seront mobilisés pour trouver la zone du crash», a expliqué à La Voix du Nord le capitaine Loïc Tatard du service communication de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Le lieu exact non dévoilé

Cette opération spéciale est menée par l’ARCC (Centre de coordination et de sauvetage aéronautique) de Lyon-Mont Verdun, un service dépendant du ministère des Armées et spécialiste aéronautique en termes de recherche et de sauvetage.

«L’objectif, c’est d’entraîner les secours et la chaîne de commandement avec une simulation de crash d’avion. Il est primordial d’avoir quelques réflexes», a indiqué le capitaine Loïc Tatard, qui n'a pas dévoilé le lieu de l'opération.

Cet exercice avait déjà été réalisé en septembre 2022, dans la Creuse. La disparition d’un hélicoptère effectuant la liaison Bordeaux-Dijon avec 14 personnes à bord avait été simulée. Un hélicoptère de la Sécurité civile avait été mobilisé, ainsi qu’une quarantaine de pompiers, quinze gendarmes et quatre équipes du Smur.