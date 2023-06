Taxe poubelle : voici les 17 villes où elle a le plus augmenté en 2023

Dans chaque ville, les contribuables payent la taxe TEOM pour l'enlèvement des ordures ménagères. Cette dernière a particulièrement augmenté dans une vingtaine de villes.

La taxe TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) concerne l'enlèvement des ordures ménagères et doit être réglée par les propriétaires du logement ou par l'usufruitier. Un propriétaire qui loue peut récupérer le montant directement dans les charges collectives. La taxe est payée en même temps que la taxe foncière. Et selon une étude du cabinet FSL, elle a augmenté de 2,2% cette année. Mais il y a de fortes disparités.

Pour savoir si l'on est concerné par cette taxe, il faut regarder son avis d'imposition. Autrement, il est possible de se rendre sur le site des impôts dans l'espace particulier, qui permet de connaître toutes les informations sur la taxe d'habitation.

Pourquoi cette taxe augmente-t-elle ?

L'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est due au contexte général de la hausse des prix. Elle permet de financer la collecte des déchets ménagers, mais son montant dépend de chaque commune. Cette taxe concerne les 192 villes ayant plus de 40.000 habitants et va ensuite redistribuer 3 milliards d'euros aux collectivités.

Les 17 villes les plus touchées

Ce sont 17 villes françaises qui connaissent une forte hausse. En première position, c'est la ville d'Ivry-sur-Seine avec une augmentation de 44,3 %. Ensuite, les villes de Sevran et de Tremblay-en-France suivent de près avec 40,6 %. En 4e et 5e position, ce sont les villes d'Aix-en-Provence et de Vitrolles qui connaissent une augmentation de 32,1 %.

Avec une augmentation de 27,3 %, les villes de Cholet et Istres se classent en 6e et 7e position. Cagnes-sur-Mer et Nice connaissent une augmentation de 23,6 %. En 10e position de ce classement, on retrouve Évreux avec 18,4 % et Montauban avec une hausse de 17,6 %. Ensuite, on trouve Choisy-le-Roi avec 15,9 %, puis Arras avec 14,8 %.

Vannes est en 14e position avec une hausse de 13,7 %, Noisy-le-Grand connaît une augmentation de 12,1 %. En avant-dernière position, on trouve Amiens avec 11,3 % et Le Blanc-Mesnil en dernière place avec une augmentation de 11,3 %.