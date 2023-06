Attaque au couteau à Annecy : Emmanuel et Brigitte Macron sur place ce vendredi

Accompagné de son épouse Brigitte, Emmanuel Macron est arrivé, ce vendredi matin à Grenoble (Isère) où sont hospitalisés trois des quatre enfants blessés dans l'attaque au couteau perpétrée la veille à Annecy. Le président de la République est ensuite attendu, dans l'après-midi, dans la ville de Haute-Savoie.

Un président au plus près des victimes. Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont arrivés ce vendredi matin à Grenoble où sont hospitalisés trois des quatre enfants blessés la veille lors de l'attaque au couteau d'Annecy.

Le chef de l'Etat et son épouse se sont rendus sur place pour être aux «côtés des victimes et de leurs familles ainsi que de l'ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à leur apporter aide et soutien», avait indiqué en amont l'Elysée.

Selon nos informations, après son déplacement à Grenoble, le Président de la République se rendra ensuite à Annecy, vraisemblablement dans l'après-midi.

Il rencontrera notamment Henri, l'homme au «sac à dos» que l'on voit faire reculer l'assaillant sur une vidéo enregistrée au moment des faits, a indiqué l'Élysée.

Une prise de parole du chef de l'Etat est attendue dans les prochaines heures.