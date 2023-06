Eric Zemmour : «Il y a plus important que les conventions internationales, il y a la survie du peuple français»

«Il y a plus important que les conventions internationales, il y a la survie du peuple français», a souligné le président de Reconquête, Eric Zemmour, dans La Matinale de CNEWS ce vendredi 9 juin, en réaction à l'attaque au couteau à Annecy perpétrée la veille.

Au lendemain de la terrible attaque au couteau survenue à Annecy (Haute-Savoie), pendant laquelle des très jeunes enfants ont été pris pour cible, certaines personnalités politiques se demandent si tout a été fait pour éviter ce drame, à l’instar d’Eric Zemmour.

Pour le président de Reconquête, ancien candidat à l’élection présidentielle, l’attaque n’aurait certainement pas eu lieu si la France avait mis en place des politiques beaucoup plus strictes en matière d’asile et d’immigration, comme lui-même le proposait pendant sa campagne. «Il y a plus important que les conventions internationales, il y a la survie du peuple français», a-t-il déclaré ce vendredi dans La Matinale de CNEWS.

Eric Zemmour faisait ainsi référence aux obligations de la France et d’autres pays européens en matière d’accueil et de protection des réfugiés, découlant de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention de Genève. En France, le droit d’asile est inscrit dans le préambule de la Constitution : «tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République», y est-il inscrit.

«Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande», précise la Constitution française.

C’est précisément ce point qu’Éric Zemmour souhaiterait modifier : «la première mesure à prendre, c’est leur interdire de venir demander l’asile chez nous. Il faut qu’ils demandent le droit d’asile dans les consulats de France dans leurs pays. Et si ça ne suffit pas, il faut arrêter les procédures de droit d’asile», a-t-il proposé. Des suggestions également portées par Les Républicains, très actifs au côté du gouvernement qui souhaite faire passer son projet de loi immigration à l’automne prochain.

De son côté, Manuel Bompard, député La France insoumise des Bouches-du-Rhône, également invité sur CNEWS, a déclaré : «Ni les propositions des Républicains ni les propositions de l’extrême droite en matière réforme de notre droit d’asile n’auraient changé quoi que ce soit à cette situation», a-t-il estimé. En effet, le suspect dans l’attaque d’Annecy avait obtenu l’asile en Suède, et avait ainsi la possibilité de circuler librement, pendant un temps limité, dans l’espace Schengen, et donc en France.