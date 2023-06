Faille de sécurité sur Google Chrome : voici comment mettre à jour votre navigateur

Google Chrome met en place une mise à jour de sécurité suite à une faille «zero-day» exploitée par des hackers.

La prudence est de mise. En effet, un ingénieur en sécurité de Google a repéré une faille le 1er juin dernier qui permet aux hackers de manipuler la mémoire d'un programme pour le tromper et ainsi exécuter du code malveillant.

En exploitant cette brèche, les hackers ont la possibilité de compromettre les données des utilisateurs et de prendre le contrôle de l'ordinateur sans que les propriétaires ne s'en rendent compte. Google, qui affirme que cette brèche est activement exploitée par les hackers et a mis en place une nouvelle mise à jour du logiciel pour les contrer.

COMMENT se protéger ?

Pas d'inquiétude, il suffit de se rendre dans le menu principal de Chrome, puis dans «Aide» et de cliquer sur le bouton vous proposant de chercher une nouvelle version.

Une fois détectée, elle sera téléchargée et installée automatiquement. Ensuite, il faut relancer le navigateur pour finaliser son application. Selon le site Bleeping Computer, si vous souhaitez être sûr de la mise à jour, elle porte le numéro de version 114.0.5735.106 sur Mac et 114.0.5735.110 sur Windows et Linux.

Cette faille, découverte par Clément Lecigne du Threat Analysis Group, repose sur «une confusion de type dans V8 de Google Chrome avant la version 114.0.5735.110, permettant à un attaquant distant de potentiellement exploiter une corruption de tas via une page HTML spécialement conçue».