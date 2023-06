Orages : ces 57 départements placés en vigilance jaune

Météo-France a placé, ce vendredi 9 juin, 57 départements en vigilance jaune aux orages. Ils sont principalement sur la côte ouest du pays.

Une situation à surveiller. Et pour cause, pas moins de 57 départements, principalement à l’ouest du pays, ont été placés en vigilance jaune aux orages par Météo-France ce vendredi.

Cette alerte concerne notamment les départements s'étendant de l'Occitanie au Limousin, aux Pays de la Loire, et au sud de la Bretagne qui semblent les plus exposés dans un premier temps.

Source : Météo-France

A cette liste s’ajoutent également le Doubs, le Jura, l’Eure, la Saône-et-Loire, l’Ain, la Haute-Savoie, le Calvados, la Manche, l’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, la Mayenne, l’Orne, l’Eure-et-Loir, le Loiret, la Sarthe, Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Vendée, le Cher, la Nièvre, l’Indre, la Vienne, les Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Haute-Vienne, la Creuse, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, la Haute-Loire, le Cantal, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Landes, la Drôme, l’Ardèche, la Lozère, l’Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, la Haute-Garonne, l’Ariège, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône.

Paris restera la ville la plus chaude

«Orages parfois forts vendredi après-midi et soirée sur une large partie ouest et sud du pays. Les orages pourront donner de forts cumuls de précipitations en peu de temps et s'accompagner de grêle», a mis en garde l’agence météorologique.

Concernant les températures, Paris restera ce vendredi la ville la plus chaude avec 30° C cette après-midi, les températures étant comprises entre 27° C et 30° C à l’est, contre 21° C à 28° C maximum pour les départements concernés par les dégradations orageuses. Dans la soirée, les températures baisseront globalement et des averses seront à attendre à Rennes (22°C), Alençon (24°C), Limoges (20°C), Lyon (20°C) et Tarbes (19°C) notamment.

Néanmoins, pour ce week-end, le nombre de départements touchés par l’alerte jaune aux orages devrait diminuer à 62 départements, ceux de l’ouest et de l’est repasseront au vert, mais ceux du centre du pays, l’Ile-de-France par exemple, passeront en alerte jaune.