Mort de Shaïna : son frère Yacine Hansye dit «avoir honte de la justice»

Jugé depuis lundi à huis clos, l'ex-petit ami de Shaïna, accusé d'avoir assassiné et brûlé vive la jeune fille, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, dans la nuit de vendredi à samedi. Ce samedi, Yacine Hansye, le frère de la défunte fustige la décision de la cour d’assises des mineurs de l'Oise et dit «avoir honte de la justice».

L'avocat général avait réclamé une peine de 30 ans de prison. L'ex-petit ami de Shaïna en finalement écopé de 18. Le jeune homme, âgé de 17 ans lors des faits, était accusé d'avoir attiré Shaïna, âgée de 15 ans et probablement enceinte de lui, dans un cabanon pour la poignarder, puis la brûler.

Pour Yacine Hansye, le frère de la jeune femme, cette décision de la cour d'assises des mineures de l'Oise est incompréhensible. Après le verdict, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux où il dit «avoir honte de la justice française», indigné que l'excuse de minorité, qui prévoit qu'un mineur ne puisse pas être puni comme un adulte, n'ait pas été levée. Cette dernière peut l'être lorsque l'accusé est âgé entre 16 et 18 ans par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs. Ça n'a pas été le cas pour cette affaire, au grand dam de Yacine Hansye.

J’ai tellement honte de notre justice en France elle a était merdique . Un des plus abominables crimes en France ils ont décidés de pas lever l’excuse de minorité et appliquer les peines requis du parquet ( 30 ans de prison ) il a prit seulement 18 ans ce mec et sortira dans…

— Yasin Hansye (@moicestyasin) June 10, 2023