Paris : neuf personnes mises en examen pour avoir volé pour 3,5 millions d'euros d'articles de maroquinerie

Neuf personnes ont été mises en examen, et sept d'entre elles ont été incarcérées, ce samedi, selon la gendarmerie et le parquet de Paris. Les concernées sont soupçonnées d'avoir volé des articles de maroquinerie de luxe dans les ateliers de LVMH, Hermès et Chanel.

Un montant exhorbitant. Neuf personnes sont soupçonnées d'avoir volé des articles de maroquinerie de luxe dans les ateliers des plus grandes marques marques. Au total, le montant de la marchandise dérobée «s'élève à plus de 3,5 millions d'euros», ont précisé les gendarmes, pour un total de onze vols, commis dans la Sarthe, le Loir-et-Cher et l'Indre.

Parmi les neuf personnes mises en examen, notamment pour «vols et recel en bande organisée», sept ont été placées en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet de Paris. Elles avaient été interpellées lundi et mardi dans les Yvelines, le Val-d'Oise et le Loiret. Certaines, âgées de 25 à 35 ans, sont soupçonnées d'avoir commis les vols, les autres, âgées de 45-55 ans, d'être les receleurs.

Une organisation minutieuse

Il s'agit d'une «équipe extrêmement professionnelle, qui allait frapper loin de ses bases» pour éviter d'être repérée, a précisé le général Marc de Tarlé, chef de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), en charge de l'enquête, ouverte en août 2022, sous l'autorité de la Jirs-Junalco de Paris. Leurs «attaques étaient très ciblées, très rapides, d'une dizaine de minutes», a ajouté le général.

Les malfaiteurs agissaient de nuit. «Après avoir attaqué les murs d'enceinte, les portes et les rideaux de sécurité des locaux de confection à l'aide d'outils professionnels», ils dérobaient les articles de maroquinerie «entreposés dans les chambres fortes». Ils utilisaient des «véhicules de grosses cylindrées» et des «utilitaires volés», qu'ils «détruisaient» ensuite.

Des «articles de maroquinerie issus des cambriolages», une somme de 40.000 euros, neuf véhicules, des matériels d'effraction et des détecteurs de balises GPS, ont été saisis lors des perquisitions, a précisé la gendarmerie.