Bretagne : une jeune fille de 12 ans tuée par balle dans un conflit entre voisins

Un couple âgé d'une soixantaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue, samedi 10 juin, après l'homicide par arme à feu d'une fillette de 12 ans, et la tentative d'homicide des trois autres membres de cette famille britannique installée dans le Finistère.

Un incident tragique s'est déroulé à Saint-Herbot, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin. Une famille de quatre personnes a été attaquée dans ce hameau situé entre Plonévez-du-Faou et Loqueffret, dans le Finistère.

La famille Thornon, qui se compose des parents, des Britanniques d'une quarantaine d'années, rapporte Ouest-France, et de leurs deux filles Solenne (12 ans) et Céleste (8 ans), passait la soirée dans son jardin lorsque des coups de feu, avec une arme de type revolver, ont éclaté, samedi vers 21h. Le jardin de cette propriété privée, une ancienne scierie, se trouve au numéro 29 du hameau de Saint-Herbot, à 50 m de l'église, relate Le Télégramme.

D'après le parquet, si les motifs de ce drame ne sont pas encore connus, «il apparaîtrait qu’un conflit opposerait depuis plusieurs années les deux voisins à propos d’une parcelle de terrain jouxtant les deux propriétés».

La plus jeune est physiquement indemne

L'adolescente a été tuée par arme à feu, et ses parents grièvement blessés. Le père, Adrien, qui travaille à domicile, témoigne d'une blessure à la tête et se trouve entre la vie et la mort, précise Le Télégramme. Rachel, la mère, employée au sein de l'Aide à domicile en milieu rural (ADMR), a aussi été blessée. La plus jeune serait physiquement indemne, ayant réussi à s'enfuir chez une voisine. Ils ont été emmenés à l'hôpital de La Cavale Blanche à Brest.

L'attaquant supposé, un septuagénaire néerlandais à la retraite, a été interpellé par les gendarmes et sa maison fait l'objet d'une perquisition. Le couple de voisins de cette famille britannique a été placé en garde à vue samedi soir, a indiqué la maire de la commune, Marguerite Bleuzen. La famille Thornon était arrivée dans la commune il y a moins de cinq ans.