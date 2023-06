Neuilly-sur-Seine : un hélicoptère de l’Armée de l’Air fait s’envoler les étals lors du survol du marché

Un hélicoptère de l’Armée de l’Air a survolé le marché de Neuilly (Hauts-de-Seine) ce dimanche 11 juin et a fait s’envoler les tentes et bâches. Sur Twitter, le maire de la ville, Jean-Christophe Fromantin, a dénoncé des exercices militaires ayant «mis en danger les gens».

Ce dimanche 11 juin, des hélicoptères de l’Armée de l’Air ont survolé la ville de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) dans le cadre d’exercices pour préparer le défilé aérien du 14 juillet et la retransmission des Jeux Olympiques Paris 2024.

Néanmoins, des dégâts ont été constatés par le maire de la ville, Jean-Christophe Fromantin, sur les tentes du marché de la ville. D’après les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir un hélicoptère survolant la zone, en basse altitude, faisant s’envoler les bâches et tôles installées.

Jean-Christophe Formantin a déploré de ne pas avoir été informé par les autorités de ces exercices militaires qui ont, selon lui, «mis en danger les gens». «Nous informer avant aurait permis d'éviter ces effets collatéraux regrettables et de rassurer la population», a-t-il écrit, ajoutant qu’il attend «rapidement des explications».

Une altitude minimale de 1.500 pieds

Depuis mercredi 7 juin, et jusqu’à mardi 13 juin, quatre hélicoptères de l’Armée de l’Air doivent survoler, à tour de rôle, «le secteur entre la Défense et l’Arc de Triomphe» afin de permettre «la reconnaissance de l’axe du défilé aérien du 14 juillet prochain», avait fait savoir la préfecture de Police dans un communiqué.

«Ces survols seront effectués à une altitude minimale de 1.500 pieds, soit environ 457 mètres», a-t-elle ajouté, précisant que ceux-ci concernent notamment la Tour Eiffel, le Champs de Mars, le Trocadéro, la Cathédrale Notre-Dame, le Jardin du Luxembourg, les Invalides, le Sacré Cœur, Roland Garros, le Parc des Princes ainsi que les itinéraires des courses qui traverseront Paris et la région parisienne durant les JO 2024.

Toujours d’après la préfecture de police, ces survols doivent débuter au plus tôt à 10h du matin et se terminer au plus tard à 16h30.