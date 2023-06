Calculer sa retraite : voici comment fonctionne le simulateur officiel

Le simulateur officiel destiné à calculer ses droits à la retraite a été mis à jour et prend désormais en compte les mesures de la nouvelle réforme.

C'est une nouvelle très attendue. Les futurs retraités vont pouvoir connaître une estimation de leurs droits et du temps qu'il leur reste à travailler en utilisant l'outil mis à disposition par le gouvernement. Ce dernier vient d'être mis à jour avec les changements qu'implique la récente réforme. La simulation sur Info-Retraite.fr permet de connaître le montant de la pension à l'âge légal, à l'âge du taux plein, ou encore à 67 ans.

Certains éléments manquent encore et devraient être progressivement ajoutés d'ici à la fin de l'année. Mais il est déjà possible de soumettre ses informations pour calculer l'âge de départ à la retraite et le nombre de trimestres validés.

La réforme des retraites a engendré de nombreuses modifications telles que le décalage de l'âge de départ, l'allongement de la durée de cotisation, les nouvelles règles pour le dispositif carrières longues, la revalorisation du minimum contributif ou encore le départ anticipé en cas d'invalidité.

Comment y accéder ?

Une fois sur Info-Retraite.fr, il faut se connecter à son compte retraite en utilisant son numéro de sécurité sociale. Les estimations concernant l'âge de départ, le nombre de trimestres validés ou encore le montant de la pension sont automatiquement calculées à partir des informations de carrière enregistrées par les régimes de retraite.

Il est également possible de passer par l'adresse suisjeconcerne.info.fr et de fournir quelques informations, telles que son activité professionnelle, ses années et mois de naissance, ainsi que le nombre de trimestres cotisés avant l'âge de 20 ans.

Une fois ces informations renseignées, le simulateur indiquera l'âge légal de la retraite, le nombre de trimestres exigés pour bénéficier d'un taux plein, ainsi qu'une estimation du montant de la pension. Cependant, il faudra encore attendre l'automne pour pouvoir estimer un départ en retraite progressive.