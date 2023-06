Il fait croire à ses proches qu'il est mort avant de se présenter à son enterrement en hélicoptère

Un influenceur belge a simulé sa propre mort auprès de sa famille, avant de finalement arriver en hélicoptère pour ses funérailles, ce dimanche 11 juin.

Une leçon, ou une blague de très mauvais goût ? L'influenceur belge Ragnar le fou, connu pour ses vidéos humoristiques, a simulé sa propre mort depuis quelques jours, avant qu'il ne vienne à ses propres funérailles à bord d'un hélicoptère ce dimanche 11 juin.

Selon nos confrères de la RTBF, le Liégois avait en effet tout préparé. Depuis quelques jours, l'annonce de son décès brutal circulait sur les réseaux sociaux. Aussi, des messages de soutien étaient adressés par des anonymes aux membres de sa famille dont sa fille, qui avait elle-même publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage à son père.

Il y a un mec appelé "Ragnar le fou" qui a simulé sa propre mort à tout le monde, y compris ses enfants et sa femme, puis le gars débarque à son enterrement en hélicoptère pour "une expérience".





Les réseaux sociaux ont bousillé l’humain. pic.twitter.com/yttUSaXilp — Seb (@seblatombe) June 12, 2023

Sur les images, on voit plusieurs personnes réunies pour assister à l'enterrement de Ragnar le fou, avant d'être surpris de voir un hélicoptère atterrir, et courir vers le faux défunt.

Un geste provocateur

Dans une autre vidéo, puis à la RTBF, Ragnar le fou a expliqué son geste. «Je ne voulais pas blesser autant de monde. Je ne m’attendais pas à être si apprécié par les gens. J’ai simulé ma mort et j’ai vu les personnes qui tiennent vraiment à moi, qui se sont déplacés pour venir me voir. Je n’ai pas gagné de cagnotte contrairement à ce qu’on a pu entendre», a confié le créateur de contenu.

«J’ai préparé cette mise en scène depuis plus d’un an et grâce à ma simulation de mort, je suis invité partout dans ma famille. J’ai retrouvé beaucoup de personnes. Je ne regarde que le positif. Il faut choquer les gens pour qu’ils réalisent les choses», a poursuivi le tiktokeur belge, avant de réitéré ses excuses aux internautes qui se sont dit choqués par cette mise en scène.