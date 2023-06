Jordan Bardella : «L'attaque au couteau d'Annecy est la conséquence du désordre migratoire qui règne en France»

Invité dans La Matinale de CNEWS lundi 12 juin, le président du RN Jordan Bardella a évoqué des liens entre l’attaque au couteau d’Annecy et un «désordre migratoire» qui régnerait en France.

«Les mesures qu’aurait dû prendre le gouvernement n’ont pas été prises», a estimé Jordan Bardella à propos de l'attaque au couteau survenue jeudi dernier à Annecy, et commise par un Syrien qui résidait en Suède depuis dix ans.

Après avoir exprimé sa solidarité envers les victimes et leur entourage, ainsi que les forces de l'ordre et les anonymes sur place, le président du Rassemblement national a déploré «la conséquence du désordre migratoire qui règne en France et en Europe».

«Comment un réfugié syrien - qui a le droit d’asile accepté, puisque sa demande a reçu un avis favorable de l’État suédois en Suède - a-t-il pu déambuler librement dans l’espace Schengen et se retrouver en France, alors même que la demande d’asile qu’il avait faite dans uns second temps en France a été rejetée ?», s'est-il questionné face à Laurence Ferrari dans La Matinale de CNEWS ce lundi 12 juin.

«Organiser un traitement dans les pays de départ»

Jordan Bardella a assuré que le Rassemblement national - s'il arrivait au pouvoir - remettrait à plat les règles du droit d'asile, affirmant qu'il faudrait «revenir à l'esprit original de ce qu'était Schengen».

«Nous engagerons une réforme (...) auprès de l’Union européenne pour faire en sorte que cette libre circulation ne concerne en France que les ressortissants de l’Union européenne, c’est à dire entre les nations qui partagent la même culture, le même mode de vie, et le même art de vivre», a-t-il développé.

«Nous proposons deux choses : d’en restreindre les règles et d’organiser son traitement dans les ambassades et les consulats des pays de départ», a-t-il indiqué.

S'il assure que le droit d'asile a été «la grandeur de la France», pendant plusieurs décennies, Jordan Bardella estime qu'il ne constitue pas un devoir d'accueil inconditionnel.