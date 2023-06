Violences lors d'Ajaccio-OM : deux hommes en garde à vue après l'agression du petit Kenzo et de sa famille

Deux hommes de 20 ans ont été placés en garde à vue après s'être présentés ce lundi au commissariat d'Ajaccio, dans l'enquête sur l'agression du petit Kenzo et de sa famille en marge du match entre l'AC Ajaccio et Marseille.

Une avancée dans cette affaire. «Deux jeunes hommes âgés de 20 ans, l'un connu de la justice, notamment pour des faits de violences, et l'autre inconnu, ont été placés en garde à vue à 14h20 après s'être présentés sans avocat au commissariat d'Ajaccio», a indiqué le parquet d'Ajaccio ce lundi.

Selon Nicolas Septe, procureur de la République, «l’enquête concernant les violences commises lors du match ACA / OM a progressé ce jour avec notamment le placement en garde à vue à 14h30 de deux personnes soupçonnées d’avoir participé aux faits. Les personnes actuellement en garde à vue, qui se sont présentées spontanément aux services de police d’Ajaccio, nient avoir exercé des violences physiques à l’encontre du père de Kenzo et de Kenzo lui-même».

«Leurs déclarations devront encore être confrontées aux éléments rapportés par l’enquête de flagrance. Les auditions vont se poursuivre alors que d’autres protagonistes sont encore activement recherchés pour s’expliquer sur les faits», a-t-il ajouté.

Un rêve qui a tourné au cauchemar

Kenzo, jeune supporter de l'Olympique de Marseille âgé de huit ans et atteint d'un cancer au cerveau, avait été invité le 3 juin en Corse pour réaliser son "rêve" de rencontrer des joueurs du club phocéen. Alors qu'il se trouvait dans une loge du stade avec son père et son frère, des individus avaient fait irruption et avaient frappé le père de famille avant de repartir avec son maillot de l'OM, selon les premiers éléments de l'enquête.

Nous allons faire vivre au jeune Kenzo et à son petit frère Julian un magnifique moment aux Jeux de @Paris2024, à Marseille, comme il l’a souhaité avec sa maman. @lecombatdekenzo pic.twitter.com/mU7wh3QCtV — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) June 5, 2023

Cette affaire a suscité une vive émotion et des réactions d'Amélie Oudéa-Castera et du président de la République, Emmanuel Macron, qui a demandé des sanctions «claires et fortes». La Ligue de football professionnel (LFP) et l'ACA ont déposé plainte.