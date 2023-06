Disparition de Karine Esquivillon : ce que l'on sait sur Michel Pialle, son mari placé en garde à vue

Michel Pialle, le mari de Karine Esquivillon portée disparue, a été interpellé et placé en garde à vue ce mercredi 14 juin par les gendarmes de Nantes. Cet homme de 51 ans a déjà été condamné dans le passé, notamment pour des faits d'escroquerie.

Connu défavorablement des services de police. L'actuel mari de Karine Esquivillon, une mère de famille de 54 ans disparue sans laisser de traces depuis le 27 mars dernier à Marché (Vendée), a été interpellé et placé en garde à vue ce mercredi 14 juin.

Ce placement intervient dans le cadre d'une enquête ouverte le 17 avril pour «enlèvement et séquestration», et élargie à des faits de «meurtre» aujourd'hui, selon la procureure de la République de La Roche-sur-Yon.

Neuf condamnations

Michel Pialle, marié avec Karine et père de ses trois derniers enfants (Eva-Louise, Bérénice et Jules), a été condamné à neuf reprises par le passé. Il a notamment été reconnu coupable de faits d'escroquerie, faux et usage de faux et contrefaçon, entre 1998 et 2021.

Selon une information du Parisien Michel Pialle présenterait un passé de manipulateur, et des incohérences dans son récit, ce qui aurait rapproché les enquêteurs vers une possible culpabilité dans la disparition soudaine de son épouse.

De plus, son ex-compagne aurait indiqué aux gendarmes de Nantes avoir été victime de ce qu'elle considère être une tentative d'empoisonnement, lors d'un repas avec l'homme qui était son conjoint de l'époque et ses beaux-parents. Selon ses dires, Michel Pialle avait préparé une omelette aux champignons, qu'il était le seul à ne pas avoir goûté, provoquant ensuite l'hospitalisation de son ex-femme et de ses beaux-parents. Cet épisode n'avait cependant pas été porté à la connaissance des services de police et de la justice.

Des doutes émis par les proches

La sœur de Karine, Adelaïde Esquivillon, a de son côté fait part de «doutes» concernant la version de Michel Pialle. Elle a confié «avoir du mal à croire qu'elle soit partie comme cela», rappelant qu'elle n'aurait pas eu cette attitude fuyante en raison des trois jeunes enfants qu'elle a eu avec son conjoint placé en garde à vue.

Ses enfants, Thomas (33 ans) et Antoine (27 ans), issus de l'union avec son premier mari, ont livré leur témoignage dans l'émission Sept à Huit TF1 en mai dernier. L'aîné avait expliqué ne pas croire à une démarche planifiée par sa mère et l'avoir eue au téléphone quelques jours avant sa disparition.

«Ça n'a duré que deux minutes, je me souviens qu'elle me disait souvent qu'elle voulait refaire sa vie, voir autre chose», a-t-il dit, précisant que sa mère avait décliné une invitation à venir séjourner chez lui, pour rester avec ses trois autres enfants. Une raison donnée qui ferait écho au témoignage d'Adelaïde Esquivillon, concernant sa proximité avec ses enfants, et donc l'incompréhension suscitée par l'idée d'un départ volontaire de Karine.

Interrogé il y a quelques semaines par CNEWS, ce dernier défendait l'idée que son épouse avait délibérément quitté son domicile, avec l'aide d'un tiers.

«On habite dans un lieu-dit, on ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, pourtant elle est restée là. Elle est partie avec tout : ses chargeurs, ses clefs, sa brosse à dents. Elle avait un rendez-vous avec quelqu'un pour venir la chercher», avait assuré l'homme de 51 ans.