«Louis XIV était-il Français ?» : pourquoi cette affiche du musée de l’immigration suscite la polémique

Alors que «la grande histoire de l’Immigration» va s’ouvrir au public le 17 juin prochain, les affiches de l’exposition, présentant Louis XIV comme l’un des «étrangers qui ont fait l’histoire de France», ont créé la polémique.

Samedi 17 juin, le musée national de l’histoire de l’immigration rouvre son espace entièrement renouvelé de 1.800 m2, pour accueillir sa nouvelle exposition intitulée «la grande histoire de l’immigration».

À travers des documents d’archives, des photographies, des peintures et des créations artistiques, le musée compte retracer l’histoire de l’immigration en France «de 1685 à nos jours, avec une dernière section consacrée aux questions contemporaines», peut-on lire sur son site internet.

Néanmoins, pour annoncer son événement, le musée de l’histoire de l’immigration a opté pour un portrait du Roi de France, Louis XIV, avec la phrase suivante : «C’est fou tous ces étrangers qui ont fait l’histoire de France». Cette initiative, plaçant le «Roi Soleil» dans la catégorie des «étrangers», a rapidement créé la polémique sur les réseaux sociaux.

On apprend donc maintenant que Louis XIV était étranger haha pic.twitter.com/qFbqNxPvWc — Robin (@GabRobin31) June 14, 2023

«Louis le Grand était un roi de France français, fils de Louis XIII et petit-fils d’Henri IV», a écrit un internaute. «Louis XIV, symbole de l'immigration. Il fallait oser. Une falsification de l'Histoire. Le Roi-Soleil consacra son règne à sécuriser les frontières nationales», a commenté un autre internaute.

Issu de la Maison de Bourbon, Louis XIV est le fils d’Anne d’Autriche, fille du Roi d’Espagne, et de Louis XIII. Il succède, à l'âge de 4 ans, à son père sur le trône de France le 14 mai 1643.

Dès sa prise de règne, «Louis-Dieudonné» a attiré une bonne partie de la haute noblesse à la Cour de par son habileté politique. Son surnom de «Roi Soleil» fait ainsi référence à l'absolutisme de son pouvoir, encore jamais atteint dans la monarchie française, et à sa capacité à museler tout contre-pouvoir. Il fera de la France l’une des principales puissances du continent européen durant des décennies.

Ainsi, malgré les guerres, les famines, et la reprise des grandes tensions entre catholiques et protestants, la France n'en apparaît pas moins en 1715, à la mort du monarque, comme le royaume le plus peuplé, puissant et prospère d'Europe.