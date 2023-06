Bac de français 2023 : où trouver le corrigé de l’épreuve ?

Près de 550.000 lycéens ont passé, ce jeudi 15 juin, la traditionnelle épreuve écrite de français. Les corrigés de cette dernière, qui s'est déroulée de 8h à 12h dans toute la France, ont ensuite été mis en ligne pour le baccalauréat général et technologique.

Un premier indicateur pour les jeunes qui ont planché sur ces sujets. Près de 550.000 lycéens ont passé, ce jeudi 15 juin, la traditionnelle épreuve écrite de français. 396.147 élèves des filières générales et 150.999 étudiants des filières technologiques répartis dans toute la France ont eu quatre heures, entre 8h et 12h, pour passer cette épreuve comptant coefficient 5.

Les sites spécialisés Studyrama et L’Etudiant ont partagé les liens vers les corrigés de l'épreuve proposés pour les filières générales et technologiques en fin de matinée.

Au programme du baccalauréat général, les candidats ont eu le choix entre l’une des trois dissertations portants sur les ouvrages «Peau de chagrin» de Honoré de Balzac, «Manon Lescaut» de l’Abbé Prévost et «Les Vrilles de la vigne» de Colette. Ces derniers ont également pu opter pour un commentaire de texte de Denis Diderot extrait de «Salon de 1767».

Concernant le bac technologique, les étudiants ont pu choisir entre un commentaire de texte extrait de «la morte amoureuse» de Théophile Gautier et un exercice de contraction de texte et essai sur trois ouvrages au choix. Parmi ces derniers, ils ont pu piocher entre «Gargantua» de Rabelais, les «Caractères» de La Bruyère ou la «Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne» d’Olympe de Gouges.

Pour rappel, les élèves concernés par le Bac 2023 auront les résultats de l’ensemble de leurs épreuves le 4 juillet prochain.