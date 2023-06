Disparition de Karine Esquivillon : «Ce départ précipité m’a toujours paru très bizarre», témoigne sa sœur

Alors que Michel Pialle a été placé en garde à vue ce mercredi dans l’enquête sur la disparition de sa femme Karine Esquivillon, la sœur de cette dernière, Adelaïde, a témoigné dans La Matinale de CNEWS.

«Ça m’a toujours paru très bizarre, pas clair». Invitée de La Matinale de CNEWS ce jeudi, Adelaïde, sœur de la disparue Karine Esquivillon, a dit n’avoir jamais cru à l’hypothèse d’un départ volontaire de cette dernière.

«Ça m’a toujours paru très bizarre, pas clair et ne ressemblant pas du tout à ma sœur, ce départ précipité en plein après-midi», a-t-elle souligné.

Mère de cinq enfants, Karine Esquivillon n’a plus donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Le mari de cette dernière, Michel Pialle, assure qu’elle a quitté volontairement le domicile conjugal. L’enquête, initialement ouverte le 17 avril pour «enlèvement et séquestration» a été élargie ce mercredi à des faits de meurtre par le parquet et son mari a été placé en garde à vue.

«Je découvre beaucoup de choses»

Interrogé sur Michel Pialle, Adelaïde a décrit un homme «communicant, sociable», tout en reconnaissant qu'elle ne le connaissait «pas plus que ça». Face aux informations qui paraissant dans la presse, elle se dit «accablée» et «bouleversée». «C'est mystérieux pour moi, je découvre beaucoup de choses», a-t-elle ajouté.

Alors que les deux soeurs s'appellaient régulièrement, Karine Esquivillon ne confiait rien de ses soucis ou de ses difficultés, a poursuivi Adelaïde, précisant qu'elle n'était même pas au courant de la séparation du couple.

S'ils vivaient toujours sous le même toit, Michel Pialle et Karine Esquivillon n'étaient en effet plus ensemble.

Adelaïde a également expliqué avoir appris la disparition de sa soeur le 31 mars, soit quatre jours après. «J'ai pas compris, j'ai même cru mal comprendre», a-t-elle dit.