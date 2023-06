«L’école ne peut pas tout faire» : Pap Ndiaye appelle les parents d’élèves à se mobiliser sur la question du cyberharcèlement

Alors que le harcèlement à l'école fera l'objet d'une grande campagne nationale de prévention à la rentrée, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a appelé, ce jeudi 15 juin, les parents d'élèves à se mobiliser sur la question du cyberharcèlement estimant que «l'école ne peut pas tout faire».

Néanmoins, le ministre a estimé que l’«école ne peut pas tout faire». «L’école peut et doit faire son travail. Mais elle ne peut pas tout faire, il faut aussi une mobilisation, par exemple celle des parents, sur la question du cyberharcèlement parce que nous ne pouvons pas surveiller ce que font les élèves le soir quand ils rentrent chez eux ou bien pendant les vacances», a affirmé Pap Ndiaye.

«À la rentrée, nous aurons l’occasion de parler très nettement et assez fermement aux parents d’élèves en toute amitié à propos de leurs droits mais également de leurs devoirs. Nous devons, en collaboration avec d’autres ministères, lancer une compagnie d’information et de sensibilisation à la rentrée car nous avons absolument besoin de l’aide et de la coopération des parents», a-t-il ajouté.

Pap Ndiaye a organisé mardi au ministère une réunion interministérielle sur le harcèlement à l'école et en ligne afin de préparer une mobilisation commune, à la demande de la Première ministre.

«Sur ces questions, il importe de travailler ensemble», a-t-il défendu. Il a exigé «un travail en collaboration» : «une meilleure liaison entre l'Éducation, les services de police et de justice», mais aussi «des liens avec le numérique et avec les grandes plateformes de réseaux sociaux».

«Nous accélérons et nous insistons sur cette dimension intergouvernementale» car «la question du harcèlement à l'école, il faut la saisir à bras le corps», a-t-il assuré.