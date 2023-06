Météo : un pic de chaleur attendu ce samedi en France

Depuis plusieurs jours, la France connaît des températures élevées. Si, jusque-là, on parlait notamment d’une «semaine estivale», un pic de chaleur est attendu ce samedi dans différents coins de l’Hexagone.

Il va faire très chaud. Depuis le début de l’été météorologique le 1er juin dernier, les températures sont élevées partout sur le territoire. Si le sud du pays fait face à quelques orages, notamment en fin de journée, en raison du marais barométrique, le nord continue de profiter de l’anticyclone présent sur les îles Britanniques.

Mais en fin de semaine, les températures élevées et le temps ensoleillé devraient concerner l’ensemble du territoire malgré quelques averses prévues sur les massifs. De ce fait, un pic de chaleur est attendu pour la journée du samedi 17 juin.

En effet, ce jour-là, d’après Météo-France, «les températures grimperont et atteindront presque partout la barre des 30 °C avec localement 32 à 33 °C, avant l'arrivée dimanche des orages et d'une baisse des températures à l'ouest».

Ainsi, selon les prévisions de Météo-France, on devrait enregistrer des maximales de 26 °C à Amiens et Nice, 27 °C à Nantes et Rennes, 28 °C à Strasbourg, Metz et Marseille et jusqu’à 30 °C à Paris, Montpellier, Perpignan et Toulouse.

Contrairement à une vague de chaleur, un pic de chaleur est en effet un épisode qui doit durer entre 24 et 48 heures et durant lequel les températures doivent être largement au-dessus des normales de saison. Ce qui est le cas pour la journée du samedi puisque plusieurs villes pourraient enregistrer des maximales au-dessus des 30 °C, synonyme de journée de forte chaleur.

Seconde valeur la plus élevée derrière 2003

Avec l’entrée de l’été météorologique, la France est sous l’influence d’une masse d’air chaud provoquant la surchauffe du mercure et des températures se situant entre 4 à 6 °C au-dessus des normales essentiellement dans la moitié nord du pays.

C’est notamment le cas pour les Hauts-de-France (+3,28 °C) et le Centre-Val de Loire (+3,42 °C). Dans le sud, ces anomalies sont beaucoup moins marqués. On retrouve alors +1,54 °C en Occitanie ou encore +0,11 °C en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

«À l’échelle de la France, la température moyenne du 1er au 14 juin est de 20,8 °C avec une anomalie positive de +2,6 °C. Sur cette période de l’année, c’est la seconde valeur la plus élevée derrière 2003 (du 1er au 14 juin 2003, la température moyenne était de 21,86 °C, soit une anomalie de +3,65 °C)», estime le service météorologique.

Rien que, pour les deux premières semaines de juin, des records de moyennes des températures maximales dans trois villes françaises ont été battus. Il s’agit de Lille (26,5 °C contre 25,2 °C en 1950), Saint-Dizier (28,9 °C contre 28 °C en 2003) et Nantes (28,1 °C contre 25,8 °C en 2021).