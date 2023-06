Seine-et-Marne : Emmanuel Macron va dévoiler l'avion «du futur à zéro émission» ce vendredi à Villaroche

Le président de la République Emmanuel Macron se rend, ce vendredi 16 juin, chez Safran Aircraft Engines, à Villaroche en Seine-et-Marne. Au cours de ce déplacement, le chef de l’État doit dévoiler l’avion «du futur à zéro émission».

Une solution écologique. Dans le cadre d’une semaine consacrée à la souveraineté de la France, le chef de l’État Emmanuel Macron se rend, ce vendredi 16 juin, chez Safran Aircraft Engines, entreprise française spécialisée dans l'étude et la fabrication de moteurs pour l'industrie aéronautique et spatiale, à Villaroche en Seine-et-Marne.

Au cours de ce déplacement, Emmanuel Macron prévoit de dévoiler l’avion «du futur à zéro émission» via notamment les biocarburants. En effet, selon le palais présidentiel, «le secteur aérien dans son ensemble doit amorcer sa décarbonation alors qu’il représente 3% des émissions de CO2 et qu’un avion sur deux produits dans le monde est français».

«L’enjeu est d’engager rapidement la planification écologique en accélérant le développement de solutions moins consommatrices d’énergie et moins émettrices de gaz à effet de serre (GES) tout en préservant sa compétitivité», ajoute-t-on.

Par conséquent, le choix du chef d’État de visiter l’entreprise Safran Aircraft Engines s’explique par le fait que cette entreprise française «développe des moteurs d’avions civils et militaires moins consommateurs de carburants et moins émetteurs de CO2 que des moteurs classiques, qui permettent également d’incorporer de plus grandes quantités de carburants aériens durables», d’après l’Élysée.

Le président de la République, dont l’arrivée sur place est attendue pour 9h50, sera par ailleurs accompagné de son ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, de sa ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et de son ministre délégué chargé de l’Industrie Roland Lescure.

Pour rappel, Emmanuel Macron a rencontré, jeudi 15 juin, les principaux dirigeants de la filière aéronautique à savoir Airbus, Thalès, Dassault, Air France KLM, Aéroports de Paris et d’autres, autour d’un dîner à l’Élysée.

À noter qu’après ce déplacement, le chef de l’État doit se rendre à VivaTech, le grand salon européen de la tech qui s’est ouvert mercredi, afin de rencontrer le célèbre patron de Tesla, SpaceX et propriétaire de Twitter Elon Musk. Ce dernier s'exprimera d’ailleurs, ce vendredi, devant 4.000 personnes au Palais des sports, comme Steve Jobs dans les années 1980-1990.