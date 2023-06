Arnaque aux poubelles : quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue ?

De nouvelles arnaques à la poubelle ont été recensées. Des malfaiteurs se font passer pour des agents employés par la ville et extorquent de l’argent à des particuliers.

Ces actes malveillants ne sont pas inédits. En mars 2022, la direction des déchets du Grand Reims a dénoncé ces agissements dans le quotidien régional L’Union. Un an plus tard, le stratagème fait encore des victimes, cette fois-ci, dans l'agglomération de Guingamp-Paimpol et de Brest, comme le rapporte France Bleu.

Comment se déroule l’arnaque ?

Les arnaqueurs se déplacent directement chez les habitants et prétendent être des agents communaux. Ils font croire aux riverains qu’il est temps de changer de poubelle.

À Brest, les individus demandent de 5 à 150 euros pour ce faux renouvellement. Une fois payés, les malfaiteurs de Reims ont disparu sans laisser de traces.

La direction des déchets a alors rappelé dans L’Union que «la mise à disposition, le remplacement ou la réparation d’un bac (poubelle) sont réalisés gratuitement». Elle a également indiqué aux personnes victimes de cette arnaque de se rapprocher des forces de l’ordre.

Dans une publication Facebook, l'agglomération de Guingamp-Paimpol précise : «Nous vous confirmons que l’Agglomération ne fait aucune démarche de ce genre. Pour rappel, elle propose à la vente des bacs à ordures ménagères uniquement en déchetterie et met à disposition gratuitement le bac pour la collecte sélective (emballages)».

Les législations relatives aux poubelles sont généralement régies par les municipalités. Par exemple, pour un changement de poubelle à Paris, la demande se fait par mail en indiquant la nature, le nom et qualité du demandeur, ainsi que ses coordonnées. L'échange est supposé être gratuit.