Disparition de Karine Esquivillon : ce que l'on sait des derniers éléments de l'enquête, après la découverte du corps

Le corps de Karine Esquivillon, une mère de famille de 54 ans résidant à Marché (Vendée), a été retrouvé dans la nuit de jeudi à vendredi après les aveux de son mari Michel Pialle. Elle avait disparu depuis le 27 mars dernier.

Un coup de tonnerre. La dépouille de Karine Esquivillon a été découverte dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin en Vendée, suite aux indications de son mari, Michel Pialle. Ce dernier aurait alors expliqué aux enquêteurs avoir accidentellement tué son épouse en manipulant une arme.

D'après les premiers éléments, le corps aurait été découvert dans un bois à quelques kilomètres du domicile du couple situé à Marché, en Vendée. Karine Esquivillon avait disparu depuis le 27 mars dernier.

Des soupçons des enquêteurs

Interpellé et placé en garde à vue le mardi 14 juin, le conjoint de 51 ans était de plus en plus ciblé par les enquêteurs. Dans ce sens, la garde à vue du principal suspect avait été prolongée de vingt-quatre heures ce jeudi 15 juin, et l'enquête élargie aux faits de «meurtre» par le parquet.

Selon la version de Michel Pialle, Karine Esquivillon avait volontairement quitté son domicile situé à Marche (Vendée) le 27 mars dernier, et n'avait plus donné de signe de vie depuis.

Pourtant, la nuit dernière, il a finalement avoué aux enquêteurs avoir tué son épouse de manière accidentelle, en manipulant une arme, et confié l'endroit exact où était caché son corps.

le mari interpellé, et déjà condamné dans le passé

Interpellé mardi matin par les gendarmes de la section de recherches de Nantes, avant d'être placé en garde à vue, Michel Pialle, marié avec Karine et père de ses trois derniers enfants (Eva-Louise, Bérénice et Jules), a été condamné à neuf reprises par le passé. Il a notamment fait l'objet de condamnations pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux et contrefaçon, entre 1998 et 2021.

Ce dernier avait confié à CNEWS qu'il pensait que quelqu'un était venu chercher sa femme au domicile. «On habite dans un lieu-dit, on ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, pourtant elle est restée là. Elle est partie avec tout : ses chargeurs, ses clefs, sa brosse à dents. Elle avait un rendez-vous avec quelqu'un pour venir la chercher», a assuré initialement l'homme de 51 ans.

Des tendances manipulatrices

Selon une information du Parisien Michel Pialle présenterait un passé de manipulateur, et des incohérences dans son récit, ce qui aurait rapproché les enquêteurs vers une possible culpabilité dans la disparition soudaine de son épouse.

De plus, son ex-compagne aurait indiqué aux gendarmes de Nantes avoir été victime de ce qu'elle considère être une tentative d'empoisonnement, lors d'un repas avec l'homme qui était son conjoint de l'époque et ses beaux-parents. Selon ses dires, Michel Pialle avait préparé une omelette aux champignons, qu'il était le seul à ne pas avoir goûtée, provoquant ensuite l'hospitalisation de son ex-femme et de ses beaux-parents. Cet épisode n'avait cependant pas été porté à la connaissance des services de police et de la justice.

Toujours selon cette même source, il aurait fait croire à ses proches avoir «conclu un contrat avec Serge Dassault pour 15 millions de francs» ou qu’il «avait gagné la somme de 83.000 francs au tiercé, mais le chèque a été perdu, ou encore qu’il faisait partie des services secrets».

Une envie de «refaire sa vie»

Il avait précédemment déclaré que le couple traversait une période difficile, à en croire également la proposition du fils aîné de Karine, issu d'un précédent mariage, d'héberger sa mère pendant quelques temps. Les deux individus vivaient sous le même toit, mais n'étaient plus réellement ensemble. Michel Pialle avait indiqué dans Sept à Huit qu'il retrouvait souvent sa femme au salon, sur son téléphone, en train de naviguer sur Internet et sur les réseaux sociaux.

Ses enfants Thomas (33 ans) et Antoine (27 ans), issus de l'union avec son premier mari, ont livré leur témoignage dans l'émission de TF1 en mai dernier. L'aîné a expliqué ne pas croire à une démarche planifiée par sa mère et l'avoir eue au téléphone quelques jours avant sa disparition.

«Ça n'a duré que deux minutes, je me souviens qu'elle me disait souvent qu'elle voulait refaire sa vie, voir autre chose», a-t-il dit, précisant que sa mère avait décliné une invitation à venir séjourner chez lui, pour rester avec ses trois autres enfants, fruits de l'amour avec Michel Pialle.

Son téléphone portable retrouvé dans un fossé

Le téléphone portable de Karine a été retrouvé dans un fossé, sans sa carte SIM, au bord de la route à 3 kilomètres de son domicile. C'est le maire de la commune qui a découvert l'appareil, deux semaines après le départ du domicile de la mère de famille. «Il n'était pas là depuis plusieurs jours. Il était là depuis peu de temps, même si je ne suis pas un professionnel», a expliqué Frédéric Rager, l'édile. «On voit bien que ce n'était pas un téléphone qui avait passé la nuit dans le fossé, il était très propre et sec, s'allumait et avait un niveau de batterie correct», a précisé l'élu.

Suite aux aveux de Michel Pialle, et la découverte du corps la nuit dernière, l'enquête devra se poursuivre afin que toute la lumière soit faite sur ce drame.