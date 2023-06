Ouverture de 1.000 bureaux de Poste le samedi : quelles zones sont concernées ?

La poste ouvrira dans les dix-huit prochains mois 1.000 bureaux le samedi, notamment dans les zones rurales. Une manière de renforcer la présence de l’institution dans les territoires et de mieux s’adapter à la vie économique locale.

Les samedis et les jours de marché. Invitée de l’émission la France Bouge sur Europe 1 mardi 14 juin, Nathalie Collin directrice adjointe du groupe La Poste en charge de la branche Grand Public et Numérique, a annoncé l’ouverture de 1.000 bureaux de postes sur certains jours. Le service sera en effet assuré les samedis, ou alors les jours de forte affluence tels que les jours de marché.

Résultat du Contrat de présence postale territoriale 2023-2025 conclu entre l’État, les présidents d’intercommunalité, l’association des maires de France, et La Poste, la disposition vise à adapter le réseau des 17.000 points de contact sur l’ensemble du territoire.

Les «zones qui en ont le plus besoin»

Seront concernées, les «zones qui en ont le plus besoin», telles que les zones de montagnes, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les territoires ultra-marins et les zones rurales. «Nous avons une volonté stratégique à La Poste, non seulement de rester dans les territoires, mais d’y investir», a ainsi assuré Nathalie Collin.

Mais en réalité, il ne s’agit pas de nouvelles ouvertures mais plutôt d’ouvrir un bureau existant un jour où il était d’ordinaire fermé. Car aujourd’hui, plus de 80% des bureaux de poste sont déjà ouverts le samedi matin, soit 5.700 sur 7.000.