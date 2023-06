Agression à Rouen : le témoignage du policier qui a sauvé un couple

Alors qu'il était hors service et sans arme, un policier est intervenu dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 juin dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) afin de venir en aide à un couple agressé par un individu possédant un couteau. Il livre le récit de cette nuit agitée au micro de CNEWS.

Son intervention décisive et héroïque a permis de sauver un couple, violemment agressé à l’arme blanche dans les rues de Rouen, en Seine-Maritime. Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 juin. Max, un policier de la bac âgé de 43 ans, hors service et non armé à ce moment-là, raconte le courage dont il a fait preuve.

«J’ai vu des individus courir et une personne se faire agresser. J’ai entendu des appels au secours, j’ai compris tout de suite qu’il y avait une notion d’arme», relate Max au micro de CNEWS. Parmi les cris, le policier entend également une personne se plaindre de coups de couteau. Il décide alors de poursuivre l’individu violent. Sur le chemin, Max rencontre la victime des coups de couteau «auquelle il a porté assistance». Selon lui, sa blessure dans le dos faisait plus de 50cm.

«c’est mon expérience (...) qui m’a fait continuer»

Après avoir rassuré la victime, il se relance à la poursuite de l’individu. «L’assaillant s’est retourné en ma direction. J’ai tout de suite crié : Police ! Je lui ai demandé de se coucher à terre», poursuit Max. Mais l’assaillant fuit dans une autre direction. Non armé, le policier appelle alors des renforts en composant le 17. Avec l’aide de police secours, Max parvient enfin à maîtriser et à interpeller l’individu.

Le pire a ainsi pu être évité. «Je n'ai pas trop réfléchi. Quand j’ai vu l’ampleur des blessures de la victime, j’ai compris que l’assaillant allait pouvoir encore commettre d’autres actes graves. J’ai voulu l’arrêter», explique Max. L’intervention l’a d’ailleurs fait penser à la récente attaque au couteau qui a eu lieu à Annecy (Haute-Savoie). «J’ai pensé à mon intégrité physique mais c’est mon expérience, je pense, qui m’a fait continuer», conclut-il.

Une enquête est désormais ouverte pour tentative d'homicide volontaire.