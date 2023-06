Corse : l’île de Beauté accueille sa première Marche des Fiertés ce samedi

La première Marche des Fiertés en Corse est organisée ce samedi. Dès 17h, la communauté LGBT et ses soutiens défilera dans les rues de Bastia.

«Célébrer les identités multiples». L’association de lutte contre les LGBT-phobies, l’Arcu, organise ce samedi la première marche des Fiertés sur l’île de Beauté. Une marche engagée en faveur de la liberté et contre les violences et discriminations envers les personnes LGBTQI+.

La déambulation partira à 17h du palais de Justice de Bastia, en direction de la place Saint Nicolas. Elle sera suivie d’une soirée festive dans un bar de la ville.

Il y aura une marche des fiertés le samedi 17 juin 2023, à Bastia !



Rendez-vous à 17h devant le palais de justice ! pic.twitter.com/SP3L65FVJW — Arcu Corsica (@ArcuCorsica) May 21, 2023

Si un rassemblement a eu lieu à Ajaccio en 2022, il s’agira seulement du deuxième événement organisé en Corse en faveur des droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels-les, des transsexuels-les, des queers et des intersexes. Selon la porte-parole de l’Arcu, la communauté Queer doit revendiquer son «droit à l’existence sur cette île qui a de profonds relents réactionnaires».

«Nous voulons marcher ensemble, pour que plus aucun-e Corse n'ait un jour à choisir entre vivre pleinement sa vie, ses amours et un quotidien ici» en Corse, a précisé l’association. Toutefois, à l’annonce de la marche, les comptes Twitter Arcu Corsica et Stop homophobie ont dénoncé – en les republiant notamment – un grand nombre de menaces et d’injures diffusées sur les réseaux sociaux.

Un événement soutenu par 14 organisations

Alors qu’elle «refuse que la défense de ce territoire, de cette langue, de cette culture, de cette nature, soit accaparée par les réactionnaires», l’Arcu souhaite «marcher ensemble pour réaffirmer que l'identité corse, comme toutes les identités, ne peut se limiter à un carcan stéréotypé et doit s'en affranchir».

Ainsi, l'événement sera soutenu par «14 organisations» parmi lesquelles des syndicats tels que la CGT, la CFDT, la FSU, et des partis politiques tels que le PCF, LFI, et l’Union communiste libertaire. En outre, des mouvements politiques corses (A Manca et Inseme a Manca), des associations antiracistes (Ava Basta, Ligue des droits de l'Homme) et des associations féministes (Zitelle in Zerga, Main violette Corse) ont rejoint le mouvement.

Dans son communiqué, l'association a par ailleurs rappelé les agressions de couples homosexuels en juin 2020 à Ajaccio et en juillet 2021 à Macinaggio (Haute-Corse). Elle a, de plus, évoqué une «violente agression» en décembre 2021 à Nice «par des hommes se revendiquant comme Corses» et qui auraient assuré : «chez nous, les pédés, on les tue».

L’invitation à marcher reste animée par l’optimisme tandis que l’homosexualité est encore pénalisée dans soixante-neuf pays et passable de la peine de mort dans douze d’entre eux.