Projet Lyon-Turin : des tensions ont éclaté dans le cortège

Alors que la mobilisation était interdite par le préfet, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblé en Maurienne (Savoie), samedi 17 juin. Après de brèves échauffourées, la tension est montée face aux forces de l’ordre entre jets de projectiles, gaz lacrymogène et le début d’un incendie.

C’est un week-end sous haute tension qui se déroule en Savoie. Ce samedi 17 juin, le chantier de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Lyon à Turin continue de rencontrer des opposants. Malgré l’interdiction du préfet de manifester, environ 4.000 opposants se sont rassemblés en Maurienne afin de dénoncer l’impact écologique et l’intérêt économique des travaux.

Au total, 2.000 policiers et gendarmes ont été déployés durant le week-end pour éviter des troubles à l’ordre public. Mais la manifestation n’a pas tardé à dégénérer. Le cortège s’est élancé vers 12h20, la préfecture de Savoie ayant autorisé la manifestation sur 2km. Cependant, les opposants ont souhaité se rendre au-delà de Saint-Jean-de-Maurienne, jusqu'au Bourget et Villarodin, deux des neuf communes où tout rassemblement est interdit.

Après plus d’une heure de négociations et des brèves échauffourées, la tension est montée d’un cran dans le cortège. Des militants ont jeté des projectiles, notamment des cailloux, en direction des forces de l’ordre qui ont répliqué par l’usage de gaz lacrymogènes. Actuellement, un feu s’est déclaré sur plusieurs talus entourant la RD1006.

#Savoie Premières violences et premiers tirs de mortiers exercés sur les gendarmes par des centaines d'individus masqués et équipés. Notre priorité : assurer la sécurité des personnes et des biens #Maurienne#LyonTurin pic.twitter.com/R4vCgl9JQo

— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) June 17, 2023