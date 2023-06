Météo : voici les 35 départements placés en vigilance orange aux orages ce dimanche

De violents orages sont attendus ce dimanche 18 juin sur une grande partie du nord et du sud-ouest de la France. En prévision de cette épisode orageux, Météo-France place 35 départements en vigilance orange pour cet après-midi et ce soir.

Concernant la partie nord, les départements suivants ont été placés en vigilance orange : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne, l’Oise, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, Paris, le Val-d’Oise, les Yvelines, l’Essonne, le Calvados, l’Eure, le Loiret, l’Eure-et-Loir, l’Orne, la Sarthe, la Mayenne, le Maine-et-Loire, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher.

Pour le sud-ouest, les départements concernés sont la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Dans ces départements placés en vigilance orange, les orages peuvent être accompagnés de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités de précipitation et d’une activité électrique très importante, selon le bulletin matinal de l'agence météorologique.

En début de journée, les résidus pluvio-orageux, arrivés la veille par l'ouest, s'étendront du nord du Massif central vers la Haute-Normandie et les Hauts de France, en passant par le bassin parisien.

Une nouvelle dégradation orageuse s'organisera dès la fin de matinée par la Bretagne et les Pays de la Loire, gagnant rapidement la Normandie en début d'après-midi. Cette dernière va donner lieu à de forts orages, accompagné d’un risque de grêle et de rafales de vents pouvant dépasser les 80 km/h.

La ligne orageuse se décalera vers l'Ile-de-France et les Hauts de France en fin d'après-midi et en soirée. En seconde partie d'après-midi, un ciel variable reviendra sur le Nord-ouest avec quelques ondées possibles près du littoral. Le Massif central et dans une moindre mesure les Alpes seront touchés par des averses orageuses dans l’après-midi.

En fin de journée, une seconde dégradation orageuse touchera l'Aquitaine puis le Midi-Pyrénées avec des orages parfois violents, de fortes rafales de vents et une potentielle chute de grêles.

Coté températures, les minimales seront de l'ordre de 14 à 18 degrés et les maximales de 26 à 30 degrés, avec des pointes allant jusqu'à 31 à 33 degrés en Midi-Pyrénées et en Provence.