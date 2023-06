Météo : quel temps va-t-il faire pour la Fête de la Musique ?

À l'occasion de la 41e Fête de la Musique qui a lieu ce mercredi 21 juin, de nombreux Français célébreront le jour le plus long de cette année 2023. Toutefois, les orages ainsi que de fortes pluies pourraient venir perturber les festivités sur une partie du pays.

Ce mercredi 21 juin, la 41e édition de la Fête de la Musique sera célébrée partout au sein de l'Hexagone. Mais pour le jour le plus long de l'année où des festivités ont lieu durant la soirée, la météo risque de ne pas être clémente sur une bonne partie du pays.

Dans la capitale, où les rues seront sans aucun doute animées, les Parisiens pourront profiter pleinement grâce à un ciel dégagé et ensoleillé. Les températures seront plus qu'agréables, puisqu'elles atteindront les 26°C au cours de la soirée.

Le sud-ouest connaîtra une météo instable avec un risque d'averses mais aussi, de potentiels orages. Du côté des températures, il fera chaud et même parfois lourd toute la journée. En soirée, le temps sera plus doux avec des températures allant de 20 à 25°C. Du côté de l'est, le temps sera similaire, notamment à Strasbourg ou encore à Belfort.

Le sud-est épargné

Fort heureusement, quelques régions seront épargnées par ces intempéries. C'est notamment le cas du sud-est. Sur le bassin méditerranéen, le temps sera sec et ensoleillé. Les températures seront elles, comprises entre 24 et 28°C.

Le nord-ouest bénéficiera aussi d'une météo agréable. Le soleil sera bel et bien présent avec des températures un peu plus fraîches mais agréables. Elles seront comprises entre 18 et 23°C.

Malgré les prévisions, beaucoup de Français tenteront de prendre part aux festivités, tout en évitant les averses au sein des régions concernées.