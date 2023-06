Météo : voici les 63 départements placés en vigilance jaune «orages» ce lundi

Soixante-trois départements restent placés en vigilance jaune «orages» par Météo-France ce lundi 19 juin.

Une situation à surveiller. Après la dégradation orageuse de dimanche, le temps sera encore instable sur de nombreuses régions ce lundi, prévoit Météo-France. Au total, soixante-trois départements sont toujours placés en vigilance jaune selon l'agence, qui appelle la population concernée à être attentive.

#Vigilance #orages





Situation à nouveau fortement orageuse ce #lundi. On surveillera notamment ces développements orageux l'après-midi et en soirée, du Centre Val-de-Loire aux frontières allemandes.



Le sud-est est assez épargné, tout comme une partie de la Bretagne. Tout le reste de la France métropolitaine est concernée.

Parmi les soixante-trois départements placés en vigilance jaune «orage» on retrouve notamment le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne, l’Oise, l’Ardenne, l’Eure, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Vosges, l’Haute-Marne, la Marne, ou l’Aube.

On retrouve également l’Orne, la Mayenne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, l’Yonne, la Côte-d’Or et toute l’Île-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Val-d’Oise, l’Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).

Au centre de la France, la Saône-et-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Nièvre, le Cher, l’Allier, l’Indre, l’Indre-et-Loire, la Creuse, la Haute-Vienne, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Vendée, ou encore les Deux-Sèvres sont également concernés.

Plus au sud, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Lot, l’Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne et l’Ariège ne sont pas épargnés.

Cette vigilance peut évoluer au fur et à mesure de la journée de ce lundi. Les salves orageuses les plus fortes sont attendues en cours d’après-midi et dans la soirée. Certains de ces départements pourraient même passer en vigilance orange.