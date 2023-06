RER, transilien… Le trafic des trains fortement perturbé ce lundi en «répercussions des conditions climatiques»

Ce lundi matin, plusieurs lignes de la RATP et de la SNCF, à l’instar du RER A ou encore des lignes R et H du Transilien, ont été interrompues ou perturbées en raison des orages qui ont touché la région parisienne ce dimanche soir.

Un début de journée très compliqué pour les voyageurs. Ce lundi 19 juin, le trafic sur le RER est interrompu jusqu’à 10h entre les stations La Défense et Auber, et ce dans les deux sens de circulation.

Cela fait suite à un incident affectant la voie en gare de Charles de Gaulle-Étoile. Le compte Twitter de la ligne indique que des bus de substitution sont mis en place entre la gare routière de La Défense et Auber.

(Incident affectant la voie) Pour Paris, emprunter la ligne 1 du métro à la station Bérault ou Château de Vincennes. #RERA — RER A (@RER_A) June 19, 2023

Dans le même temps, sur la ligne R du transilien, le trafic est fortement ralenti ce lundi matin de Montargis vers Paris Gare de Lyon, uniquement dans ce sens, en répercussion des conditions climatiques dégradées de ce dimanche soir.

⚠#LigneR @TER_YONNE_PARIS





En répercussion des conditions climatiques dégradées (orages) de dimanche soir et d'une saturation des voies à Paris GDL, ces trains sont terminus Paris Bercy ⬇ — Ligne R (@LIGNER_SNCF) June 19, 2023

Même problème constaté ce lundi matin également sur la ligne H du transilien. Le trafic est en effet interrompu entre les gares Valmondois et et Pontoise et sa reprise est estimé aux alentours de 10h.

Pour rappel, la veille, le trafic a été très perturbé en raison des orages qui ont touché la région parisienne. Ainsi, la circulation a été interrompue sur les lignes C du RER et les lignes H, J, L, P et U du transilien. Des difficultés ont également été constatés sur les lignes A, B, D et E du réseau RER ainsi que sur la ligne R du transilien.