Vacances d'été : voici comment réduire sa facture d'électricité pendant son absence

Pendant l'été, nombreux sont ceux qui partent en vacances. Quelques astuces simples permettent de faire des économies d'électricité dans sa maison en son absence.

Il est possible de prendre certaines mesures pour réduire sa consommation d'électricité pendant une période d'absence et ainsi éviter les mauvaises surprises sur sa facture à son retour. Voici quelques astuces simples et efficaces.

ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Avant de partir, il faut s'assurer d'éteindre complètement tous les appareils électriques inutiles. Les appareils en veille continuent de consommer de l'énergie, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ainsi, en débranchant les chargeurs, les téléviseurs, les ordinateurs et autres appareils électroniques qui ne nécessitent pas une alimentation permanente, on peut faire des économies.

RÉGLER LA TEMPÉRATURE DU CHAUFFAGE ET DU CLIMATISEUR

En réduisant la température du chauffage ou en le désactivant complètement s'il n'y a pas d'utilité, et en programmant le climatiseur, on évite qu'ils ne fonctionnent inutilement. Cette mesure permet de faire de substancielles économies.

UTILISER DES MINUTERIES

En investissant dans des minuteries pour les éclairages intérieurs et extérieurs, on peut avoir un retour sur investissement. En les programmant de manière à ce qu'ils s'allument et s'éteignent automatiquement à des heures spécifiques, cela peut également dissuader d'éventuels cambrioleurs.

ÉTEINDRE LE CHAUFFE-EAU

Si le chauffe-eau n'est pas connecté à un système de chauffage solaire, il faut l'éteindre complètement pendant son absence. Cette mesure simple permet d'éviter une consommation d'énergie inutile pour chauffer de l'eau qui ne sera pas utilisée.

Vider le réfrigérateur et le congélateur

En cas d'absence prolongée d'au moins dix jours, il est conseillé de vider progressivement le réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit complètement vide le jour du départ, ce qui permettra de l'éteindre par la suite. Pour le congélateur, une fois vidé, il est important de procéder à son dégivrage. Il ne faut surtout pas fermer les portes avant de partir, sinon une odeur de moisissure risque de se développer.