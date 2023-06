Bordeaux : ce que l'on sait de Brahima B., suspect de la violente agression d'une grand-mère et de sa petite-fille, déjà condamné 15 fois

Une grand-mère et sa petite-fille ont été victimes d’une violente agression, ce lundi 19 juin, devant la porte de leur domicile, à Bordeaux (Gironde). Voici ce que l’on sait du suspect interpellé.

Une agression très violente. Il est environ 17h30, ce lundi 19 juin, lorsqu’une grand-mère et sa petite-fille se font violemment agresser juste devant la porte de leur domicile, en plein coeur de Bordeaux, par un homme bien connu des services de police, qui sera interpellé une heure plus tard par les forces de l'ordre.

Images insupportables de l’agression d’une grand-mère et de sa petite fille sur le cours de la Martinique au cœur de #Bordeaux et en plein jour.



Je leur adresse tout mon soutien.



J’appelle à la plus grande sévérité dans la réponse pénale. pic.twitter.com/71JV0RSqIj — Nicolas Florian (@NicolasFlorian_) June 19, 2023

Selon une source proche du dossier à CNEWS, Brahima B., le suspect interpellé est un Français âgé de 29 ans, né le 12 juillet 1993 à Bordeaux, sans domicile fixe et très défavorablement connu des services de police. Il a déjà été condamné 15 fois et aurait déjà plus d’une vingtaine de mentions dans le Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), un fichier de la police qui recence les personnes mises en cause dans des affaires pénales.

D'après le communiqué du procureur de la République de Bordeaux, le mis en cause aurait déjà 15 condamnations dans son casier judiciaire, principalement en lien avec du contentieux routier et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il serait par ailleurs sous tutelle, et aurait indiqué aux policiers être suivi psychologiquement et en rupture de traitement.

Cet homme, qui a agressé une femme de 73 ans et sa petite-fille, une mineure de moins de 15 ans, a été reconnu par les équipes de la brigade anticriminalité, qui ont immédiatement procédé à son interpellation. «Les services de police le connaissent par coeur, ils le voient toutes les semaines rôder dans le centre-ville de Bordeaux», a affirmé ce mardi sur CNEWS Xavier Bounine, secrétaire zonal Alliance Police Aquitaine.

Selon une source policière à CNEWS, l’homme n’aurait «plus toute sa tête» et devrait être interrogé par les policiers pour tenter de comprendre le mobile et les circonstances de l’agression.