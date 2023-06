Orages : comment calculer la distance qui vous sépare d'un éclair

Actuellement, de nombreux départements sont placés sous vigilance météo en raison des orages. Une technique permet de calculer à quelle distance on se trouve du phénomène climatique chaque fois que le tonnerre gronde.

Lors d'un orage, les nuages se chargent électriquement, créant un potentiel électrique entre le sol et les nuages. Lorsque cette différence de potentiel devient assez grande, une décharge électrique se produit, créant l'éclair. Il est possible de calculer la distance qui nous sépare de la foudre.

LA RÈGLE DES 3 SECONDES

Contrairement aux idées reçues, chaque seconde n'équivaut pas à un kilomètre ; c'est plutôt 3 secondes pour un kilomètre. Pour calculer la distance approximative d'un éclair, il faut utiliser la règle des 3 secondes. Le principe est simple : il faut compter le nombre de secondes écoulées entre la vision de l'éclair et le son du tonnerre, puis diviser ce nombre par 3. Cela donnerait une estimation approximative de la distance en kilomètres.

La vitesse de la lumière est beaucoup plus rapide que celle du son, avec environ 299 792 kilomètres par seconde (km/s).En revanche, la vitesse du son dépend de la température de l'air et est généralement d'environ 343 mètres par seconde (m/s) à une température de 20 degrés Celsius. Pour simplifier le calcul, nous utiliserons une valeur arrondie de 340 m/s pour la vitesse du son.

Puisque le temps est divisé par 3 dans la règle des 3 secondes, cela correspond à prendre en compte le temps que met le son pour parcourir l'aller-retour entre l'éclair et nous. Ainsi, si on compte 3 secondes entre l'éclair et le tonnerre, cela signifie que le son a parcouru environ 1 kilomètre (3 secondes x 340 m/s = 1020 mètres ou 1,02 kilomètre).

CONNAÎTRE EXACTEMENT LA DISTANCE

Cependant, grâce au site internet alpiniste.fr, on peut connaître exactement la distance qui nous sépare de l'éclair depuis notre position. En effet, avec son baromètre, on peut choisir le nombre de secondes qui révélera la distance. Par exemple, pour une seconde, l'éclair a frappé à environ 0,3 km. Pour 30 secondes entre l'éclair et le tonnerre, l'éclair a frappé à environ 10,3 km. Pour 60 secondes entre l'éclair et le tonnerre, l'éclair a frappé à environ 20,6 km.